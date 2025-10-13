Rolex-Bande überfällt die Wiener Innenstadt

Perfide Masche in Wien: Erst den Reifen zerstochen, dann Hilfe angeboten – während das Opfer abgelenkt war, verschwand ein fünfstelliger Bargeldbetrag.

Ein Mann wird verdächtigt, mit zwei Komplizen einen ausgeklügelten Diebstahl begangen zu haben. Die Tätergruppe soll ihr Opfer bereits in Wien-Innere Stadt beobachtet haben, als dieses eine wertvolle Uhr bei einem Juwelier veräußerte. Während das Opfer im Geschäft war, beschädigte der auf Fotos erkennbare Verdächtige einen Reifen am geparkten Fahrzeug des Opfers.

In Wien-Landstraße machten zwei weitere Tatverdächtige den Besitzer auf den zerstochenen Reifen aufmerksam und boten ihre Hilfe an. Diese vorgetäuschte Hilfsbereitschaft diente offenbar nur der Ablenkung – einem der Täter gelang es, einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu entwenden. Nach der Tat flüchteten mindestens zwei der Verdächtigen mit einem weißen Kleinwagen vom Tatort.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien veröffentlicht die Polizei nun Aufnahmen des Tatverdächtigen. Personen, denen der Mann vor, während oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise – auch anonyme – nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-62660 entgegen.