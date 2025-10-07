Forstmaschinen-Dieb floh nach Bosnien – Polizei schnappt zu

Schwere Beute auf internationaler Flucht: Eine 690-Kilo-Forstmaschine verschwand von einer Baustelle in Saalfelden und tauchte schließlich in Bosnien wieder auf.

Eine Forstmaschine mit einem Gewicht von 690 Kilogramm sowie diverses Werkzeug sollen bereits im Mai 2025 von einer Baustelle in Saalfelden am Steinernen Meer entwendet worden sein. Die Ermittlungen der Polizei führten zu einem 31-jährigen ehemaligen Mitarbeiter als Tatverdächtigen. Nach seiner Befragung verließ der Mann, der die Vorwürfe bestreitet, Österreich.

In einer koordinierten Aktion mit den bosnischen Behörden gelang es schließlich, die gestohlene Forstmaschine in Bosnien zu lokalisieren und sicherzustellen. Ein 38-jähriger Bosnier wurde als mutmaßlicher Hehler identifiziert. Gegen beide Männer werden Anzeigen auf freiem Fuß erstattet.

