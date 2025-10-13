Steirerin stellt Schnaps-Früchte auf Ofen – Wohnung in Flammen

Alkoholische Früchte auf dem heißen Schwedenofen wurden einer 67-Jährigen zum Verhängnis. Das Glas zerbarst, der Alkohol entzündete sich.

In der Südsteiermark hat am Sonntagabend ein mit Alkohol gefülltes Glasgefäß einen Wohnungsbrand verursacht. Eine 67-jährige Bewohnerin hatte in Bad Radkersburg ein Behältnis mit alkoholhältigen Früchten auf ihren beheizten Schwedenofen gestellt. Das Glas, das nicht für hohe Temperaturen ausgelegt war, zerbarst durch die Hitzeeinwirkung. Der freigesetzte Alkohol fing auf dem heißen Ofen sofort Feuer.

Fehlgeschlagener Löschversuch

Als die Frau versuchte, die Flammen mit Stofftüchern und Wasser einzudämmen, entwickelte sich starker Rauch in der Wohnung. Herbeigerufene Feuerwehrkräfte brachten den Brand rasch unter Kontrolle und sorgten anschließend für eine Durchlüftung der Räumlichkeiten.

Die Seniorin zog sich bei ihrem Löschversuch eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung ins LKH Feldbach, wie die Polizei informierte.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt, ist derzeit noch unklar.