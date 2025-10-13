Hier soll Halid Bešlić eine eigene Straße bekommen!

Bei der Gedenkfeier für Halid Beslic brach Sängerin Hanka Paldum zusammen, während sein langjähriger Akkordeonspieler intime Erinnerungen und Pläne für den musikalischen Nachlass enthüllte.

Bei einer Gedenkveranstaltung für den verstorbenen Volksmusikstar Halid Beslic in Sarajevo kam es zu bewegenden Momenten. Die bekannte Sängerin Hanka Paldum musste während ihrer emotionalen Ansprache die Bühne verlassen, nachdem ihr plötzlich unwohl geworden war. Die Musikerin hatte zuvor betont, dass Beslic für sie weit mehr als nur ein Kollege, sondern ein enger Freund gewesen sei. Als die Erinnerungen sie überwältigten, eilten Anwesende sofort zu ihrer Unterstützung.

Besonders ergreifend war der Auftritt von Samir Kadric, langjähriger Freund und Akkordeonspieler an Beslics Seite. Mit tränenerfülltem Blick sprach er über den gemeinsamen künstlerischen Werdegang. Kadric kündigte an, dass noch unveröffentlichte Aufnahmen des Verstorbenen posthum veröffentlicht werden sollen. Zudem seien verschiedene Initiativen geplant, um Beslics kulturelles Erbe zu würdigen.

⇢ Statt Blumen: Banja Luka ehrt Halid Bešlić mit Spendenaktion!



„So war er einfach. Wenn er etwas hatte, teilte er es mit allen um ihn herum. Eigenwerbung lag ihm nicht“, erinnerte sich Kadric.

Letzte Gespräche

Der Musiker gewährte auch Einblicke in die letzten Lebenswochen des Sängers: „Ich war in alles eingeweiht, hoffte aber bis zuletzt auf seine Genesung. Selbst an seinem letzten Tag war er überzeugt, bald wieder auf der Bühne zu stehen – wir arbeiteten gerade an seinem letzten Album.“ Unsere Gespräche drehten sich nur um die Musik, nie um seine Krankheit.

⇢ 150 Städte weltweit nehmen Abschied von Halid Beslic!



Kadric erzählte auch die Entstehungsgeschichte des Liedes „Sejda“: „Es entstand spontan, nachdem Pecikoza Halids Geschichten über seine Frau gehört hatte. Ich sagte damals zu Peco: ‚Das ist wunderbar. Er singt für sie, aber Gott bewahre, sollte ihr etwas zustoßen, würden ihn diese Worte zerbrechen‘ – und umgekehrt wäre es für sie schwer, sollte ihm etwas passieren.“

Ehrende Erinnerung

Zu den Gerüchten über ein Denkmal und eine Straßenbenennung zu Ehren Beslics äußerte sich Kadric im Gespräch mit dem Portal „Alo“: „Ich habe gehört, dass die Kosevo-Straße in Halid-Beslic-Straße umbenannt werden soll, was durchaus realistisch erscheint.“ Wir würden uns darüber freuen, aber hätte man ihn selbst gefragt, hätte er nur gesagt: ‚Lasst das.‘

⇢ Über 7.000 Wiener sangen für die Musiklegende Halid Bešlić! (FOTOS+VIDEO)



Was das Denkmal in Knezina betrifft, bin ich nicht sicher, glaube aber, dass es kommen wird – schließlich gibt es dort niemanden, der nicht irgendwann seine Hilfe erfahren hat.