Statt Blumen: Banja Luka ehrt Halid Bešlić mit Spendenaktion!

Tausende nehmen Abschied von einer Musiklegende: In zahlreichen Städten versammeln sich Fans, um dem verstorbenen Halid Beslic mit seinen eigenen Liedern zu gedenken.

Halid Beslic starb am 7. Oktober im Alter von 72 Jahren. Die Gedenkfeier für den legendären Sänger findet am Montag im Nationaltheater Sarajevo statt, die Beerdigung am selben Tag um 15 Uhr auf dem Friedhof Bare in Sarajevo. In ganz Europa und darüber hinaus haben sich Fans versammelt, um der bosnischen Musiklegende die letzte Ehre zu erweisen. Auch im Befreiungspark in Banja Luka kamen zahlreiche Menschen zusammen, um gemeinsam Abschied zu nehmen.

Banja Luka, wo Beslic sein letztes Konzert gab, reihte sich damit in die lange Liste der Städte ein, die dem beliebten Sänger gedenken. Die Zusammenkunft hatte zugleich einen wohltätigen Zweck – die Anwesenden spendeten für die Volksküche des Roten Kreuzes. Die Gedenkfeier begann mit dem Lied „Sejda“, Beslics letztem veröffentlichten Werk, das er seiner Ehefrau widmete und das viele als seinen finalen Liebesgruß betrachten.

Ehre erweisen

Der Bürgermeister Draško Stanivuković erklärte, dass Banja Luka einem Mann Ehre erweisen werde, der mit seiner Musik und seinen guten Taten Grenzen überwand und Menschen in der gesamten ehemaligen Jugoslawien miteinander verband, berichtet Srpska Info.

Nach seinen Worten zeigt sich Halids Liebe zu Banja Luka und zu seinem Publikum am besten darin, dass er – trotz seines schlechten Gesundheitszustands – sein letztes Solokonzert genau in dieser Stadt gegeben hat.

Spendenaktion

Die Gedenkveranstaltung in Banja Luka wird auch einen humanitären Charakter haben: Statt Blumen und Kerzen können alle Anwesenden Geld- und Lebensmittelspenden für die Suppenküche des Roten Kreuzes beisteuern. „Er wird als großer Humanist in Erinnerung bleiben – als ein Mensch, der selbstlos jenen geholfen hat, die Hilfe am dringendsten brauchten“, sagte Stanivuković und fügte hinzu, dass Halid ein Symbol für Güte, Liebe und Zusammenhalt war und bleibt.