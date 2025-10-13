150 Städte weltweit nehmen Abschied von Halid Beslic!

Von Sarajevo bis Wien, von Zürich bis Dublin – tausende Fans vereinten sich in Trauer und Gesang, um der bosnischen Musiklegende Halid Beslic die letzte Ehre zu erweisen.

In ganz Bosnien und Herzegowina, der Region und weltweit nahmen tausende Menschen Abschied von der Volksmusiklegende Halid Beslic, der am 7. Oktober mit 72 Jahren verstarb. Sein Tod hinterließ nicht nur seine engste Familie, sondern eine ganze Öffentlichkeit in tiefer Trauer. Um dem beliebten Künstler die letzte Ehre zu erweisen, fanden in Dutzenden Städten Gedenkveranstaltungen statt – für einen Mann, dessen Lieder Generationen geprägt haben.

Unter dem Motto „Die ganze Welt für Halid“ versammelten sich die Trauernden. Die Teilnehmer betonten einhellig, dass diese Geste das Mindeste sei, was sie für einen Menschen tun könnten, der ihr Leben durch seine Kunst und sein Wirken so nachhaltig bereichert hatte.

Vor dem Ewigen Feuer in Sarajevo strömten mehr als 20.000 Menschen zusammen. Gemeinsam sangen sie Beslics Lieder, weinten und verabschiedeten sich würdevoll von ihrem Idol. Nach dem offiziellen Programm gingen viele, doch einige blieben und setzten den musikalischen Abschied fort. In einem bewegenden Moment entfalteten sie die Flagge der Republik BiH (Bosnien und Herzegowina) mit Lilien sowie die jugoslawische Flagge und stimmten Halids bekannten Song „Poljem se siri miris ljiljana“ an.

Weltweite Gedenkfeiern

Die emotionalen Zusammenkünfte fanden an symbolträchtigen Orten statt – vom Ewigen Feuer in Sarajevo über den Freiheitsplatz in Tuzla und den Spanischen Platz in Mostar bis hin zum Bellevueplatz in Zürich, dem Rathausplatz in Wien und dem Phoenix Park in Dublin. Fast überall begannen die Gedenkfeiern um 17 Uhr, mit Ausnahme einiger Orte in anderen Zeitzonen.

In Wien versammelten sich mehr als 2.000 Menschen im Stadtzentrum, um Halid zu ehren. Mit Tränen in den Augen sangen sie seine Lieder. Ein Teilnehmer beschrieb die gemischten Gefühle – ein Wechselbad aus Trauer und Freude.

In der gesamten Diaspora riefen Organisatoren die Menschen auf, zusammenzukommen, Kerzen anzuzünden und Halids Musik zu spielen, um dem großen Künstler zu gedenken, dessen Stimme und Verse keine Grenzen kannten. Insgesamt fanden Gedenkveranstaltungen in über 150 Städten statt, darunter Banja Luka, Zenica, Bihac, Gradacac, Ljubljana, Paris, Graz, Dortmund, Hamburg, Stockholm, Toronto, Doha, St. Louis, Ottawa, Zagreb und Podgorica.

An vielen Orten wurden Videoleinwände aufgestellt, auf denen die Trauernden gemeinsam zeitlose Hits wie „Miljacka“, „Romanija“, „U meni jesen je“, „Ja bez tebe ne mogu da zivim“, „Pamtit cu te“ und „Sarajevo, grade moj“ mitsangen.

Bewegende Worte

Bei der Gedenkfeier in Sarajevo ergriff auch der bekannte Akkordeonspieler, Produzent und langjährige Weggefährte Beslics das Wort. Mit unterdrückten Emotionen, aber klarer Stimme sagte er nur: „Es gibt einen Namen, der alles sagt – Halid Beslic.“

In Porec nahmen ebenfalls viele Menschen Abschied. Mit Liedern und Tränen gedachten sie dem Sänger, dessen Musik verschiedene Generationen verbunden hat. Zu seinem Lied „Taman je“ bildeten sie sogar einen spontanen Reigentanz.

Auf dem Spanischen Platz in Mostar versammelten sich zahlreiche Bürger, um singend der Musiklegende die letzte Ehre zu erweisen. Viele weinten und erinnerten sich wehmütig an Halid – als großen Künstler und herzensguten Menschen.

Bei der Gedenkfeier in Sarajevo sprach auch Halids Sohn Dino. Mit seinen Kindern betrat er die Bühne, verbeugte sich vor dem Publikum und sagte mit bewegter Stimme: „Danke, mein Sarajevo. Danke an die ganze Welt und Europa für das, was ihr getan habt. Solange ihr lebt, lebt auch mein Vater.“ Danke, dass ihr uns auf diese Weise geehrt habt.

Auch Samir Kadiric, langjähriger musikalischer Partner Beslics, sprach bei der Veranstaltung in Sarajevo. Er kündigte etwas an, das die Fans des Künstlers aufhorchen ließ: „Danke Halid, danke euch, Halids Familie, vor allem unserer Band Autostop. Vielen Dank an Enis Beslagic, der das geschaffen hat, was in der ganzen Welt passiert. Er war bei jeder unserer Aufnahmen in den letzten 4-5 Alben dabei.“ Dann fügte er hinzu: „Euch gilt der größte Dank, und ich möchte euch sagen, dass noch nicht alles vorbei ist. So Gott will, werdet ihr bald noch neue Lieder von Halid Beslic bekommen.“

Auch in Belgrad nahmen zahlreiche Menschen Abschied von der Volksmusiklegende. Viele serbische Bürger erwiesen Halid die letzte Ehre.

Halid Beslic, dessen Lieder Teil der kollektiven Emotionen eines ganzen Volkes geworden sind, wurde so symbolisch aus jedem Winkel der Welt verabschiedet – mit Liedern, Tränen und Stolz.

Der Fernsehsender N1 übertrug die bewegenden Momente der Gemeinschaft und des Abschieds von der unvergleichlichen Legende der bosnisch-herzegowinischen Musik live.