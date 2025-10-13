Mama-Hotel boomt: Singles im Wohndilemma

Eigene vier Wände oder Elternhaus? Die Wohnsituation österreichischer Singles zeigt überraschende Muster – und finanzielle Herausforderungen besonders für eine Altersgruppe.

Laut einer aktuellen Erhebung von Parship leben 62 Prozent der befragten Singles in Österreich in einem eigenen Haushalt. Die Wohnsituation variiert jedoch deutlich je nach Altersgruppe: Fast die Hälfte der Singles unter 30 Jahren wohnt noch im elterlichen Zuhause. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es immerhin 27 Prozent, während in der Generation 60 plus bereits 84 Prozent einen selbständigen Haushalt führen. Diese Daten entstammen einer am Montag veröffentlichten Studie zum Thema „Wie wohnen Singles“.

Parship-Psychologin Caroline Erb erklärt: „Ein Großteil der Singles weiß die eigenen vier Wände als Rückzugsort zu schätzen. Sie schaffen sich Räume, in denen sie sich wohlfühlen und Energie tanken können – unabhängig davon, ob sie allein oder im Familienverbund leben.“ Die Umfrage bestätigt diese Einschätzung: Altersübergreifend empfinden 88 Prozent der Singles ihre Wohnumgebung als Ort der Geborgenheit, 86 Prozent schätzen ihr unmittelbares Umfeld, und 83 Prozent zeigen sich mit ihrer Wohnsituation grundsätzlich zufrieden. Weniger positiv fällt das Urteil bezüglich des Freizeitangebots aus – nur etwa ein Drittel der 435 Befragten findet, dass ihr Wohnumfeld speziell für Singles attraktive Möglichkeiten bietet.

⇢ 10.000 junge Wohnungslose: Caritas schlägt Alarm bei „vergessener Generation



Alleinerziehende Singles

Zehn Prozent der befragten Singles gaben an, als Alleinerziehende mit ihren Kindern zusammenzuleben. In der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen steigt dieser Anteil auf 25 Prozent. Gerade in dieser Lebensphase stellen die Wohnkosten eine besondere Belastung dar: 28 Prozent der Singles in ihren Vierzigern berichten von finanziellen Schwierigkeiten bei der Bewältigung ihrer Wohnausgaben.

Finanzielle Herausforderungen

Über alle Altersgruppen hinweg kämpfen 17 Prozent der österreichischen Singles mit der Finanzierung von Miete und Betriebskosten. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Wohngemeinschaftsmodell unter Singles die Ausnahme – nur fünf Prozent leben in einer WG, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es acht Prozent.

⇢ Mieten oder kaufen? Was 2025 in Wien die bessere Wahl ist

