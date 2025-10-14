Inflations-Bonus: Tausende Euro mehr für Erwerbstätige

Ein historischer Sprung bei den Pensionsansprüchen steht bevor: Ab Jänner 2026 werden die Pensionskonten um satte 7,3 Prozent aufgewertet – ein Rekordwert mit spürbaren Folgen.

Österreichs Erwerbstätige dürfen sich auf einen historischen Zuwachs ihrer Pensionsansprüche freuen. Mit Beginn des Jänners 2026 werden die Pensionskonten um 7,3 Prozent aufgewertet – ein Rekordwert seit Einführung dieses Systems. Diese außergewöhnlich hohe Anpassung ist eine direkte Folge der erheblichen Inflation der vergangenen Jahre und der daraus resultierenden kräftigen Lohnerhöhungen. Wie Christine Mayrhuber vom Wirtschaftsforschungsinstitut Wien erläutert, basiert die Aufwertung auf der Entwicklung der durchschnittlichen Sozialversicherungs-Beitragsgrundlagen, weshalb sie stets mit zweijähriger Verzögerung zur tatsächlichen Lohnentwicklung erfolgt.

Die Anpassung kommt ausschließlich Menschen im Erwerbsleben zugute, deren bisherige Beiträge im Pensionskonto erfasst sind. Die dort vermerkte Gesamtgutschrift – jener Betrag, der bei sofortigem Pensionsantritt als jährliche Bruttopension zustehen würde – wird zum Jahreswechsel automatisch nach oben korrigiert. Die finanziellen Auswirkungen sind beträchtlich: Ein 60-jähriger Mann sieht seine Gesamtgutschrift im Median von 34.526 auf 37.046 Euro anwachsen – ein Plus von 2.520 Euro. Bei einer gleichaltrigen Frau steigt der Wert von 21.297 auf 22.852 Euro, was einem Zuwachs von 1.555 Euro entspricht.

Für 50-jährige Männer beträgt die Erhöhung 1.720 Euro, für Frauen derselben Altersgruppe 1.109 Euro. Bei den 40-Jährigen fällt der Anstieg mit 932 Euro (Männer) und 750 Euro (Frauen) etwas geringer aus.

Historische Entwicklung

Die jährlichen Aufwertungen bewegten sich seit 2015 meist im Bereich unter drei Prozent. Erst Anfang 2025 wurde mit 6,3 Prozent ein damaliger Höchstwert erreicht, der nun mit 7,3 Prozent nochmals übertroffen wird. Die Aufwertungszahl zur Sozialversicherung von 1,073 bzw. 7,30 Prozent ab 2026 wirkt sich auch auf andere Bereiche aus. So steigen die Höchstbeitragsgrundlagen im kommenden Jahr an, was für Besserverdiener höhere Sozialversicherungsbeiträge und folglich ein geringeres Netto-Einkommen bedeutet.

Konkrete Auswirkungen

Auch bereits pensionierte Personen profitieren ab 2026 von Erhöhungen. Die bereits festgelegte Pensionsanpassung bringt bis zu 67,50 Euro brutto monatlich mehr – je nach Pensionshöhe bis zu 945 Euro jährlich. Für die noch im Erwerbsleben stehenden Personen bedeutet die Aufwertung einen deutlichen Zuwachs auf dem Pensionskonto, der ohne politische Kürzungsmaßnahmen erfolgt. Obwohl zeitweise eine Deckelung der Aufwertungsformel zur Budgetkonsolidierung diskutiert wurde, kam es nicht dazu.

Die spürbare Erhöhung der künftigen Pensionsansprüche tritt automatisch und ohne Antragstellung zum 1. Jänner 2026 in Kraft.