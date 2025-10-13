Abschied von Halid Bešlić – Promi kollabiert bei Trauerfeier

Die Musikwelt des Balkans steht still: Tausende nehmen Abschied von Volksmusik-Legende Halid Bešlić. Seine Stimme verstummte, doch sein Echo hallt weiter.

Sarajevo verabschiedet sich heute von dem legendären Sänger Halid Bešlić, dessen Tod am 7. Oktober die gesamte Region tief erschüttert hat. Bešlić erlag in der Onkologischen Klinik in Sarajevo seiner schweren Krankheit. Der Abschied vom Volksmusik-Star findet am Montag, dem 13. Oktober statt. Im Nationaltheater Sarajevo beginnt um 11 Uhr eine Gedenkfeier, gefolgt vom Totengebet um 13:30 Uhr in der Gazi Husrev-Beg-Moschee. Die Beisetzung erfolgt um 15 Uhr auf dem Stadtfriedhof Bare.

Bewegende Trauerfeier

Rund 30.000 Menschen versammelten sich gestern um Punkt 17 Uhr bei der Ewigen Flamme, einem der bekanntesten Wahrzeichen Sarajevos, um dem verstorbenen Künstler die letzte Ehre zu erweisen. Die Massenveranstaltung wurde zu einer bewegenden Hommage an den Sänger, der seit Jahrzehnten die Herzen des Publikums in ganz Bosnien und Herzegowina und weit darüber hinaus berührte. Unter den Trauernden befanden sich zahlreiche Prominente und Wegbegleiter des Musikers. Für einen kurzen Schreckmoment sorgte der bekannte Schauspieler Emir Hadzihafizbegovic, dem während der Veranstaltung unwohl wurde. Dank des schnellen Eingreifens umstehender Personen konnte ihm jedoch rasch geholfen werden.

⇢ So verabschiedet sich die Estrada von Halida Bešlić!



Weltweite Anteilnahme

Nicht nur in Sarajevo, sondern in fast 100 Städten in Bosnien und Herzegowina, der gesamten Balkanregion und weltweit finden Gedenkveranstaltungen für Halid Bešlić statt. Die meisten dieser Zusammenkünfte beginnen ebenfalls um 17 Uhr und ermöglichen es Fans und Wegbegleitern, sich von der Legende der Volksmusik zu verabschieden.

Die weltweite Anteilnahme zeigt die enorme Bedeutung, die Bešlić für die Musikkultur des Balkans hatte.

⇢ Hier soll Halid Bešlić eine eigene Straße bekommen!

