Erdogan droht Flüchtlingswelle nach Europa zu schicken!

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan plant eine Flüchtlingswelle nach Europa zu schicken und droht den Ländern im Europaparlament.

Am Mittwoch wiederholte Erdogan sein Vorhaben, in der Türkei lebende Flüchtlinge nach Europa durchzulassen: „Wenn ich sage, dass wir die Türen öffnen, werden sie panisch. Nur keine Panik! Wenn es soweit ist, dann können diese Türen auch geöffnet werden. … Na los, nehmt ihr auch Hunderttausende auf. Wollen wir euch einmal sehen.“ Weiter kritisiert er, dass die europäischen Stimmen „nach Heuchelei riechen“ und „nicht den geringsten Wert hätten“, so laut einem Artikel von „oe24“.

„ÖSTERREICH“ zufolge soll er die Migranten bereits im Dezember dieses Jahres mobilisieren, damit sie hilflos in der Kälte stehend, Druck auf die Politiker verursachen. Seinem Plan nach wird den Regierungen nichts übrig bleiben, als die Flüchtlinge aufzunehmen.

Weitere Vorhaben des türkischen Präsidenten könnt ihr auf der nächsten Seite nachlesen!