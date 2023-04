Osterferien: Hier droht ein Stau-Chaos

Stundenlange Wartezeiten und extreme Staus werden auch am Karfreitag erwartet. Besonders die Balkan-Reisenden trifft es hart.

Die Bilder von kilometerlangen Blechkolonnen und stundenlangen Wartezeiten an den Grenzen werden sich wohl auch dieses Wochenende wiederholen. Denn der ÖAMTC rechnet erneut mit enormen Staus auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen. Vor allem die Anreise in den Süden wird ab Gründonnerstag enorm zunehmen.

Zu den Osterfeiertagen wird in Österreich erneut eine Stauwelle erwartet. Viele Autofahrer aus Deutschland haben den Karfreitag als Feiertag nutzen und daher bereits am Nachmittag und Abend des Gründonnerstags sowie am Karfreitagmorgen in den Osterurlaub starten.

Auch zur Osterzeit solltet ihr einige Stunden mehr einplanen. Schon ein kleiner Zwischenfall, wie etwa ein Unfall oder ein defektes Auto, kann aufgrund des dichten Verkehrs schnell zu Staus führen, warnt die ÖAMTC.

Stau-Chaos

Österreich:

Donauuferautobahn (A22), zwischen Brigittenauer Brücke und Knoten Kaisermühlen

Mühlkreisautobahn (A7), im Linzer Stadtgebiet Ostautobahn (A4), zwischen Knoten Prater und Knoten Schwechat

Balkan:

Am Autobahngrenzübergang bei Nova Gradiska (Kroatien) und Stara Gradiska (Bosnien und Herzegowina) wird es zu stundenlangen Wartezeiten kommen. Zur Erinnerung: Die Wartezeiten betragen teilweise über drei Stunden, beispielsweise auf der Strecke Marburg – Zagreb bei Gruskovje/Macelj.

Außerdem werden ungarisch/serbische Grenzübergänge auch lang und verstopft sein:

Nadlac/Nagylak: Route Timisoara – Szeged – Budapest

Horgos/Röszke: Route Belgrad – Szeged – Budapest (E75)

Blechkolonnen am Ostermontag

Am Ostermontag enden nicht nur die Osterferien in Österreich, sondern es wird auch mit einer Rückreisewelle in Richtung Bundes- und Landesmetropolen gerechnet. Besonders betroffen sein werden die Westautobahn (A1) bei Salzburg und Linz sowie zwischen Sankt Pölten und Wien, die Südautobahn (A2) bei Graz sowie zwischen Knoten Guntramsdorf und Knoten Inzersdorf und die Ostautobahn (A4) bei Bruck/Leitha und zwischen Schwechat und dem Knoten Prater. Auch die Grenzübergänge Karawankentunnel, Nickelsdorf/Hegyeshalom und Spielfeld/Sentilj werden zu den Orten gehören, an denen die längsten Verzögerungen zu erwarten sind.