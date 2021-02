Erstes Bundesland möchte Shoppen mit Termin einführen

Unser Nachbarland hat noch immer den harten Lockdown, wo viele Geschäfte gesperrt sind. Nun soll es Ideen geben, wie es zu Lockerungen kommen könnte. Bald könnte es zu vereinbarten Terminen in den Geschäften kommen.

In einer Regierungserklärung in Deutschland hat der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschule Lockerungen in Aussicht gestellt: Künftig sollen Kunden einzeln und zu vereinbarten Terminen in den Geschäften und Shoppingläden bedient werden. Damit greift der Senat einen Vorschlag der Handelskammer auf.

“date & collect”:

“Die Kunden könnten sich dann den Wohnzimmerschrank oder die Küche ansehen, bevor sie sie kaufen, die Schuhe, die Hose oder die Jacke anprobieren und sich beim Fernseher persönlich davon überzeugen, ob das Bild wirklich besser ist, als bei dem alten Gerät”, sagte Bovenschulte. RTL berichtet, dass mit den Angehörigen des eigenen Haushalts oder ganz alleine im Geschäft das nur mit dem Verkäufer möglich sei. “Ich meine, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, und es ist im Sinne des Infektionsschutzes verantwortbar”, sagt der SPD-Politiker. Der Shopping-Termin werde nicht für alle Geschäfte die gute Idee sein, aber für etliche werde es schon eine Erleichterung sein.