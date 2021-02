Internationale Medien warnen vor „Katastrophe an der Drina“ (VIDEO)

Tausende Kubikmeter Abfall schwimmen im Drina-Stausee unweit der bosnisch-herzegowinischen Stadt Višegrad.

Alles, was die Flüsse an ihren Ufern und von wilden Müllhalden aufgenommen haben oder was aus purer Fahrlässigkeit herausgeworfen wurde, befindet sich heute im Drina-See. Plastik, Flaschen, verschiedene Gegenstände und Abfälle schwimmen um und im See.

„Katastrophe an der Drina“

Es wird geschätzt, dass etwa viertausend Kubikmeter Abfall am Damm in Višegrad ankamen, weil ein Kettenrad gerissen war, das dem enormen Druck nicht standhalten konnte. Seitdem staut sich der Müll und diese Nachricht erreichte nun auch die internationale Medienwelt. Viele schreiben von einer „Katastrophe an der Drina“. ABC veröffentlichte sogar noch ein Video dazu (dieses findet ihr auf der zweiten Seite).

Problem ist nicht neu

Der Direktor des Wasserkraftwerks Višegrad, Nedjeljko Perišić erklärte in diversen Interviews, dass dieses Problem bereits seit Jahrzehnten besteht. Er fügte außerdem hinzu, dass im Oberlauf des Flusses Drina Zehntausende Kubikmeter schwimmender Abfälle aus den Nebenflüssen Prača, Tara, Piva und vor allem dem Fluss Lim stammen.

Perišić hofft außerdem, dass sich mehr Institutionen aus Serbien und Montenegro an der Lösung des Problems beteiligen, da viele der Abfälle aus diesen Ländern stammen.

