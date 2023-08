Erstes Jugo-Baby an Bord: Ein Wunder der Geburt über den Wolken!

Jatko, das „Baby im Flugzeug“, erblickte das Licht der Welt auf einem Flug von Jugoslawien nach Australien. Seine Geburt war nicht nur ein außergewöhnliches Ereignis, sondern brachte ihm auch das lebenslange Recht ein, kostenlos mit Air Serbia zu fliegen.

Es war der dreizehnte Februar 1978, als Marija Todeva, eine 18-jährige Frau aus Mazedonien, sich auf den Weg nach Australien machte. Sie war im achten Monat schwanger.

Ihr Ehemann Stojan erwartete sie bereits in Sydney, wo er einige Monate zuvor hingezogen war, um ein besseres Leben zu suchen.

Nabelschnur mit Whisky desinfiziert

Der Flug B-707 von Jugoslawien nach Australien sollte jedoch nicht nur Marijas Leben verändern, sondern auch Geschichte schreiben. Zwei Stunden vor der Landung begann die Geburt ihres Kindes. Mit Hilfe der Stewardess und des Stewards, die sie von den anderen Passagieren wegbrachten, brachte Marija ein gesundes männliches Kind zur Welt. Die Nabelschnur wurde mit einer Schere durchtrennt und mit Whisky desinfiziert – eine Notlösung, die unter den gegebenen Umständen wohl die sicherste war.

„Es stimmt schon, dass die Cabin Crew für alle möglichen Notfälle ausgebildet wird, einschließlich Geburt, aber keiner von uns hatte je eine Flugzeuggeburt gesehen, noch hatten wir so etwas von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fluggesellschaften jemals gehört“, erinnert sich der damalige Flugbegleiter Radoje Rakocevic in einem Interview.

So landete das Flugzeug, das mit 106 Passagieren gestartet war, mit einem zusätzlichen Passagier in Sydney. Die Nachricht von der Geburt des „Babys im Flugzeug“ verbreitete sich schnell. Schon am nächsten Tag berichteten jugoslawische und weitere Zeitungen weltweit über das außergewöhnliche Ereignis.

Jatko darf lebenslang kostenlos mit Air Serbia fliegen

Das Baby wird noch heute Jatko genannt, zu Ehren der Fluggesellschaft JAT, die heute als Air Serbia bekannt ist. Jatko ist die einzige Person auf der Welt, deren Geburtsort in einem Flugzeug registriert ist. Doch das war nicht das einzige Geschenk, das Jatko von der Fluggesellschaft erhielt.

Er bekam auch das lebenslange Recht, kostenlos mit Air Serbia zu jedem Ziel auf der Welt zu fliegen. Ein Privileg, das er, glaubt man den Medienberichten, in den letzten vier Jahrzehnten nie genutzt hat.