Eskalation beim „Sommerhaus der Stars“: Gloria Glumac packt aus

Gloria Glumac, Teilnehmerin der deutschen Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“, erhebt Vorwürfe hinsichtlich der Bearbeitung der Sendung. Eine entscheidende Szene aus der neunten Folge soll nicht vollständig ausgestrahlt worden sein. Die Ereignisse drehten sich um eine Eskalation zwischen ihrem Lebensgefährten Michael und dem Mitkandidaten Umut Tekin.

Der Ablauf der Ereignisse

Bei der Nominierungssitzung kam es zu Spannungen. Wie in der Show gezeigt, ging Gloria wütend auf Umut und Emma zu und schrie mehrfach „Halt deine Fresse!“. Umut erhob sich, trat einen Schritt auf sie zu und schrie zurück. Michael eilte herbei, um dazwischenzugehen, dabei kam es zu einer physischen Rangelei zwischen ihm und Umut. Lorik Bunjaku intervenierte, um die beiden zu trennen. Die Kameras schwenkten in diesem Moment zu anderen Teilnehmern wie Theresia Fischer, wodurch der Eindruck entstand, eine Eskalation sei gerade noch verhindert worden.

Ungezeigte Szenen und Gewaltaussagen

In einem später veröffentlichten Video erklärt Gloria, was ihrer Meinung nach in der Show ausgespart wurde. Sie behauptet, Umut habe mit seinem Kopf Michael gestoßen, was im Schnitt vermieden wurde zu zeigen. „Er riss an seinem Sakko und drückte seine Stirn gegen Micha“, erläutert Gloria.

Sie vermutet, dass diese Szene wegen der offensichtlichen körperlichen Auseinandersetzung nicht gesendet wurde, da das hätte zum Ausschluss führen können. Umut Tekin nahm in sozialen Medien Stellung zu den Vorwürfen. Er räumte sein aggressives Verhalten ein und entschuldigte sich bei den Zuschauern, wies aber die Anschuldigungen der Gewalt gegen Gloria entschieden zurück.

Warum wurden die Szenen nicht ausgestrahlt?

Die genauen Umstände des Vorfalls und die Gründe für die Entscheidung von RTL, bestimmte Szenen nicht zu zeigen, bleiben unklar. Glorias Darstellung steht im Raum, während Umut versucht, seine Sicht der Dinge darzulegen. Ob das Ausblenden dieser Szenen bewusst dazu diente, die Dramatik der Sendung zu erhöhen, bleibt Spekulation. Letztlich kennen nur die Beteiligten und die Produktion die gesamten Abläufe und die Entscheidungshintergründe.