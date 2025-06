EU-Schock für Raucher: Zigarettenpreis sollen erneut steigen

Brüssel greift durch: Die EU-Kommission plant höhere Tabaksteuern in allen Mitgliedsländern. Für deutsche Raucher könnte die Packung bald einen Euro mehr kosten.

Auf Raucher in der EU könnten höhere Kosten zukommen. Die Europäische Kommission strebt eine Anhebung der Tabaksteuern in allen Mitgliedsländern an, wie aus Berichten der „Bild“ hervorgeht. Mit dieser Initiative will Brüssel den Tabakkonsum eindämmen und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken wie Krebserkrankungen verringern. Die geplante Steuererhöhung soll nicht nur herkömmliche Zigaretten betreffen, sondern auch auf Tabakerhitzer und E-Zigaretten ausgeweitet werden.

Nach dem Vorschlag der Kommission sollen die Steuersätze an die Wirtschaftskraft der jeweiligen EU-Staaten gekoppelt werden – basierend auf einem Wohlstandsindex. Für Deutschland könnte dies laut Einschätzung des Europäischen Steuerzahlerbundes eine Erhöhung der Tabaksteuer um etwa 20 Prozent bedeuten. „Das muss dringend gestoppt werden“, forderte Michael Jäger, Präsident des Bundes, gegenüber der Zeitung.

Konkrete Preiserhöhungen

Derzeit kostet eine Packung Zigaretten in Deutschland durchschnittlich 9 Euro, Steuern inbegriffen. Eine Steuererhöhung von 20 Prozent würde den Preis für eine Großpackung um rund einen Euro nach oben treiben. Bei Automatenpackungen mit etwa 20 Zigaretten prognostizieren Fachleute einen Preisanstieg zwischen 50 und 70 Cent.

In einem 196 Seiten umfassenden Dokument, das der „Bild“ vorliegt, wird argumentiert, dass steuerliche Maßnahmen zur „Eindämmung des Tabakkonsums“ beitragen können. Höhere Abgaben würden ein „Preissignal“ setzen, das verdeutlicht, „dass Rauchen tatsächlich schädlich ist und mit allen Mitteln bekämpft werden sollte“.

Industrie-Widerstand

Die Tabakindustrie reagiert erwartungsgemäß kritisch auf die Pläne aus Brüssel. Michael von Foerster, Vorsitzender des Verbands der deutschen Rauchtabakindustrie, warnte: „Gesundheitsschutz darf nicht zum Vorwand werden, verlässliche Steuermodelle und mittelständische Existenzen zu zerschlagen.“