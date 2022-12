EU verschiebt ETIAS-Einführung: Bosnien und Herzegowina ist betroffen

Seit Monaten wurde angekündigt, dass das neue System am 1. Januar 2023 eingeführt wird, jedoch wird das Europäische Reiseinformations- und Autorisierungssystem (ETIAS) in den EU-Ländern noch nicht zum Leben erweckt. Die Frist wurde verlängert. Nach dem Optimismus der EU zu urteilen, ist es unwahrscheinlich, dass das System überhaupt im nächsten Jahr zum Einsatz kommt.

Die EU-Delegation in Bosnien und Herzegowina sagte dem deutschen Medium DW gegenüber, die Einführung dieses Systems habe nichts mit der Visafreiheit zu tun, die immer noch in Kraft ist. „Das Europäische Reiseinformations- und Autorisierungssystem (ETIAS) wird ein automatisiertes elektronisches System sein, das die Einreise ermöglicht und Aufzeichnungen über Besucher aus Ländern führt, die kein Visum für Reisen in den Schengen-Raum benötigen. Es wird erwartet, dass das System bis Ende 2023 in Betrieb geht“, sagt der Sprecher der Delegation in Bosnien und Herzegowina, Ferdinand Koenig.

ETIAS führt keine Verpflichtungen wie die Visumspflicht ein, und Reisende aus Ländern, denen ein visumfreies Reiseregime in der EU gewährt wird, einschließlich derer aus Bosnien und Herzegowina, können weiterhin ohne Visum reisen. Bürger aus Drittstaaten, die für die Einreise in den Schengen-Raum kein Visum benötigen, müssen vor Reiseantritt über die ETIAS-Website oder das mobile Antragsverfahren eine Reisegenehmigung beantragen und eine Gebühr von 7 Euro entrichten.

„Die erhaltene ETIAS-Genehmigung gilt für drei Jahre oder bis zum Ablauf des Reisedokuments. Antragsteller unter 18 und über 70 Jahren werden von der Zahlung der Gebühr befreit, sowie unmittelbare Familienangehörige von Bürgern von EU-Mitgliedstaaten oder Familien von Personen, die keine Bürger von EU-Mitgliedstaaten sind, aber das Recht auf Freizügigkeit in der Europäischen Union besitzen”, sagt Koenig.

In Bezug auf den Schengen-Raum erinnert die Grenzpolizei von Bosnien und Herzegowina daran, dass dies etwas ist, das jeden Tag umgesetzt wird. Die einzige Änderung, die in diesem Sinne vorerst eintreten wird, ist der Beitritt Kroatiens zur Schengen-Zone, wobei die Möglichkeit späterer Änderungen des Regimes und der Bedingungen für die Einreise in die Schengen-Staaten berücksichtigt werden sollte.

„Nach den der bosnischen Grenzpolizei vorliegenden Informationen werden die derzeitigen Bestimmungen des Gesetzes über die Schengen-Grenzen in der Republik Kroatien weiterhin angewendet, während die Informationssysteme der Europäischen Union (EES und ETIAS) mit der Anwendung ab dem Tag beginnen, an dem die Europäische Kommission eine Entscheidung in dieser Angelegenheit trifft, sagte Franka Vican Boskovic von der bosnischen Grenzpolizei gegenüber DW.

Sie erklärte, dass es beim Eintritt der Republik Kroatien in den Schengen-Raum keine Änderungen in der Art und Weise der Durchführung der Grenzkontrolle an den gemeinsamen Stellen der Grenzübergänge geben wird. Die endgültige Entscheidung wird von der Europäischen Kommission getroffen, und die Länder des westlichen Balkans, auf die sie sich bezieht, sind Bosnien und Herzegowina, Albanien, Nordmazedonien und Montenegro. Für alle diese Länder ist nur ein biometrischer Reisepass erforderlich, um das ETIAS-Dokument auszufüllen. Ansonsten brauchen die Reisenden ein Visum.

Was Serbien betrifft, so wird auf den Websites der europäischen Institutionen angegeben, dass auch nur ein biometrischer Reisepass erforderlich ist, außer im Fall eines von der Koordinierungsverwaltung Serbiens ausgestellten Reisepasses, wenn für die Einreise in EU-Länder ein Visum erforderlich ist.