EU zwingt Apple in die Knie: Exklusiv-Funktion wird für alle freigegeben

Mit iOS 26.3 öffnet Apple in der Europäischen Union seinen bislang exklusiven Kopfhörer-Verbindungsprozess für alle Hersteller. Der nahtlose Pairing-Mechanismus, bei dem bisher nur AirPods durch einfaches Öffnen des Ladecases in der Nähe eines iPhones und einen Fingertipp verbunden werden konnten, steht künftig auch Drittanbietern zur Verfügung. Diese Änderung erfolgt aufgrund der Vorgaben des Digital Markets Act der EU.

Der Technologiekonzern aus Cupertino setzt mit dem kommenden Update die regulatorischen Anforderungen um und ermöglicht den vereinfachten Verbindungsaufbau für sämtliche Kopfhörerhersteller, sofern diese ihre Produkte entsprechend anpassen. Die EU-Kommission verfolgt damit das Ziel, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und technische Barrieren zu beseitigen, die bislang Apple-eigene Produkte bevorzugten.

Smartwatch-Integration

Die Neuerungen erstrecken sich zudem auf Smartwatches und vergleichbare Wearables anderer Anbieter. Diese können nach dem Update ebenfalls mit iPhones gekoppelt werden und Benachrichtigungen empfangen. Nutzer erhalten die Möglichkeit, auf eingehende Nachrichten zu antworten – ähnlich wie bei der Apple Watch.

Zu beachten ist dabei, dass das System Benachrichtigungen ausschließlich an ein einziges Wearable sendet. Wer eine Drittanbieter-Smartwatch aktiviert, deaktiviert damit automatisch seine Apple Watch für Mitteilungen.

Die beschriebenen Funktionen werden Anfang 2026 mit iOS 26.3 für alle Nutzer innerhalb der Europäischen Union verfügbar sein.