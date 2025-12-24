Nach dem Christkind kommt die Langeweile? Diese Wiener Ferienretter begeistern Kinder

Wenn die Weihnachtsmagie verblasst und Langeweile droht, bietet Wien ein Füllhorn an Ferienaktivitäten für Familien – von kaiserlichen Gemächern bis zu tropischen Badeparadiesen.

Die Weihnachtsferien können sich trotz aller Vorfreude mitunter in die Länge ziehen – besonders für Eltern. Wenn die Ideenquelle versiegt, hilft ein Blick auf bewährte Klassiker und winterliche Ausflugsziele in Wien, um den Nachwuchs an schulfreien Tagen sinnvoll zu beschäftigen.

Kaiserliche Erlebnisse

Schloss Schönbrunn vereint mehrere Attraktionen unter einem Dach. Je nach Vorliebe locken die prunkvollen kaiserlichen Gemächer oder die interaktiven Angebote des Kindermuseums. Im Zoo lassen sich Eisbären in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, während das Palmen- und Wüstenhaus eine willkommene Flucht vor winterlichen Temperaturen bietet. Ein Ausflug zum Schönbrunner Areal erweist sich stets als lohnend. Weitere Informationen finden Interessierte unter schoenbrunn.at und zoovienna.at.

Weihnachtsmärkte

Obwohl das Christkind bereits weitergezogen ist, bleiben einige Wiener Weihnachtsmärkte weiterhin geöffnet. Der Markt beim Schloss Schönbrunn sowie der Wintermarkt am Riesenradplatz empfangen Besucher noch bis einschließlich 6. Jänner.

Während Teile des Wurstelpraters in den Wintermonaten pausieren, bleibt ein Wahrzeichen der Stadt ganzjährig in Betrieb: das Wiener Riesenrad. Hier bietet sich die Gelegenheit, die Metropole in gemächlichem Tempo aus der Vogelperspektive zu betrachten. Nähere Informationen sind unter wienerriesenrad.com verfügbar.

Kulturelle Highlights

Bei trübem, kaltem Wetter bieten die Wiener Museen verlässliche Unterhaltung für die gesamte Familie. Besonders attraktiv: Viele Häuser gewähren Besuchern bis 19 Jahre kostenlosen Eintritt – darunter die Albertina, das Belvedere, das Kunsthistorische Museum, das MAK, das Naturhistorische Museum, das Technische Museum und das Wien Museum.

Zu vollständigen Weihnachtsferien gehört unbedingt ein ansprechendes Filmprogramm. Wer Filmgenuss mit Aktivität verbinden möchte, findet im Kinderkino des Votivkinos ein passendes Angebot. Zwischen 24. Dezember und 6. Jänner wird dort nahezu täglich ein ausgewählter Kinderfilm gezeigt – von „Charlie und die Schokoladenfabrik“ über den „Grinch“ bis hin zu „Paddington in Peru“. Somit gilt auch in den Weihnachtsferien: Gute Projektion! Adresse: Währinger Straße 12, Wien-Alsergrund, votivkino.at.

Ein fester Bestandteil aller Wiener Schulferien. Auch heuer präsentiert sich das Programm abwechslungsreich: Spezialführungen im Rapidstadion und der Trabrennbahn, Karatekurse, Tierbesuche am Cobenzl, interaktive Sternenreisen im Planetarium sowie Kreativworkshops im Belvedere 21 und Rätselrallyes durch das Wiener Rathaus. Programm und Informationen: wienxtra.at.

Aktive Feriengestaltung

Die Ferien auf Kufen zu verbringen, ist für Groß und Klein derzeit an verschiedenen Orten möglich – etwa auf der Eisfläche des Wiener Eislaufvereins, der Kindereisfläche am Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathaus, im Bacherpark in Wien-Margareten oder auf der Kunsteisbahn Engelmann in Wien-Hernals.

Wer tropische Wärme und Wasserspaß bevorzugt, findet in den städtischen Hallenbädern passende Angebote. In der Therme Wien können sich zudem erschöpfte Eltern bei Massage- und Wellnessangeboten erholen.

Schlechtes Wetter existiert nicht, nur unpassende Kleidung – diese Weisheit gilt besonders im Winter. Wien bietet zahlreiche großzügige Parkanlagen, diverse Stadtwanderwege und natürlich den weitläufigen Lainzer Tiergarten für Outdoor-Aktivitäten.

Die Hoffnung auf „Weiße Ferien“ bleibt bestehen, vielleicht beschert der Winter zumindest kurzzeitig Schnee.

Sollte dieser Fall eintreten, stehen die Rodelwiesen der Stadt bereit. Eine Übersicht findet sich auf wien.gv.at/freizeit/rodeln.