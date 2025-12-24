Dreiste Wohnungsabzocke – Schimmel-Hölle für 699 Euro

Schimmel, Wasserschäden und 699 Euro für ein Apartment in einer Garagenanlage – ein Welser Mieter erhebt schwere Vorwürfe gegen eine Linzer Immobilienfirma.

Eine Linzer Immobilienfirma steht unter Druck: Ihr wird vorgeworfen, schimmelbelastete Wohnungen zu überhöhten Preisen an Menschen zu vermieten, die auf dem Wohnungsmarkt kaum Alternativen finden. Das Unternehmen hingegen spricht von einem taktischen Manöver einer Mieterin mit angeblichen Zahlungsrückständen.

Für einen alleinstehenden Mann aus Wels brachte die Weihnachtszeit eine besondere Erleichterung: Er bezieht eine neue 23-Quadratmeter-Wohnung für monatlich 230 Euro. Zuvor zahlte er für ein unwesentlich größeres Apartment in einer Garagenanlage 699 Euro – fast die Hälfte seines monatlichen Einkommens. „Jetzt hoffe ich, dass ich endlich wieder gesund werde“, erklärte der Arbeiter bei einem Ortstermin mit der „Krone Oberösterreich“.

„Der Schimmel hat mich krank gemacht. Ich habe die Vermieter oft darauf aufmerksam gemacht. Sie haben mich nur vertröstet“, berichtet der Welser enttäuscht. Seine Erdgeschosswohnung mit lediglich einem Fenster wird bei Regenfällen von eindringendem Wasser heimgesucht. Der Blick aus dem Fenster fällt auf einen großen Parkplatz. „Autos werden bis spät in die Nacht repariert und vermutlich illegal verkauft“, so der Welser.

Vermieter-Stellungnahme

Als Vermieter fungiert die Staune-Immobilien-Gruppe aus Linz. Thomas Stelzhammer aus der Geschäftsführung reagierte umgehend auf die Anfrage der „Krone“, die auf Wunsch des Mieters ohne Namensnennung erfolgte. Stelzhammer vermutet dahinter ein „Ablenkungsmanöver“ einer Mieterin mit angeblichen Zahlungsrückständen.

„Der Schimmelbefall ist auf eine unsachgemäße Nutzung zurückzuführen.“ Laut Stelzhammer seien unzureichendes Lüften bei gleichzeitigem Wäschetrocknen oder Kochen in der Wohnung für die Schimmelbildung verantwortlich. „Beim Vormieter kam es zu keinerlei Schimmelbildung. Eine technische Überprüfung hat keine baulichen Mängel ergeben. Es ist uns in unserem Objekt auch kein weiterer Fall von Schimmel bekannt“, betont Stelzhammer.

Preisgestaltung kritisiert

Den Mietpreis von 699 Euro begründet er folgendermaßen: „Es ist ein vollmöbliertes Apartment für Monteure, Handelsreisende und Menschen, die rasch eine Wohnmöglichkeit benötigen. Betriebskosten, Strom, Internet und Versicherung sind inklusive. Langzeitmieter sind nicht unsere Zielgruppe.“

Der Welser Gemeinderat Ralf Drack zeigt sich skeptisch: „Mit der Kurzzeitmiete umgeht man das Mietergesetz. Die Wohnung ist eine Art touristische Einrichtung. Die Immo-Firma zielt auf Leute hin, die bei der Wohnungssuche keine andere Wahl haben, weil sie zu kurz in Österreich sind.“