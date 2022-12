Europäer enttäuschend, Balkan-Männer auch nicht besser: Das Größenranking

Die neuesten Forschungen aus dem Jahr 2022 zeigen, dass die Männer in Kambodscha den kleinsten Penis im erregten Zustand haben (10,04 cm), während den im Schnitt größten Penis die Männer in Ecuador aufweisen (17,61 cm). In dem von der Organisation World Population Review veröffentlichten Ranking der Länder nach Penisgröße, das sich aus mehreren weltweiten Studien ergibt, schneiden die Europäer nicht besonders gut ab. Unter den ersten 10 Ländern nach Penisgröße finden sich nämlich nur die Holländer auf Platz acht (15,87 cm), während die Männer am Balkan, die Österreicher und die gesamte Region mit ihrer Penisgröße nicht gerade prahlen können.

Unter den ersten Ländern in Europa befinden sich die Italiener, denen die Studien eine durchschnittliche Penisgröße in erregtem Zustand von 15,35 cm zusprechen. Im Mittelfeld liegen Bosnien und Herzegowina (15,30 cm), Bulgarien (15,02 cm), Ungarn (14,99 cm), Serbien (14,87 cm), Kroatien (14,77 cm), Österreicher (14,53 cm), Deutschland (14,52 cm), die Schweiz (14,35 cm), Albanien (14,19 cm), Nordmazedonien (13,98 cm), Montenegro (13,60 cm), Rumänien (12,73 cm) …

Die Organisation „World Population Review“ weist ausdrücklich darauf hin, dass die Ergebnisse dieser Studien mit Reserve zu betrachten sind, weil sie auf freiwilligen Angaben der Studienteilnehmer basieren, die wahrscheinlich nicht immer der Wahrheit entsprechen. Aus den Studien lässt sich allerdings ableiten, dass die Männer in Afrika die größten, und die Männer in Asien den kleinsten Penis haben.

Weltweites Ranking:

Kleinster Penis – Kambodscha (10,04 cm)

Größter Penis – Ecuador (17,61 cm)

Europa – Region:

Niederlande (15,87 cm)

Italien (15,35 cm)

Bosnien-Herzegowina (15,30 cm)

Bulgarien (15,02 cm)

Ungarn (14,99 cm)

Serbien (14,87 cm),

Kroatien (14,77 cm)

Österreich (14,53 cm)

Deutschland (14,52 cm)

Schweiz (14,35 cm)

Albanien (14,19 cm)

Nordmazedonien (13,98 cm)

Montenegro (13,60 cm)

Rumänien (12,73 cm)