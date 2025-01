Eurovision Song Contest: ER singt für Österreich!

Im Sommer 2024 begann die Suche nach dem Künstler, der Österreich beim Eurovision Song Contest 2025 vertreten soll. Dabei wurden neue Wege beschritten, indem ein speziell organisiertes Songwriting-Camp eingerichtet wurde. Dort kamen Autoren, Komponisten und Interpreten zusammen, um gemeinsam an dem idealen Song für den lang erwarteten Wettbewerb zu arbeiten, so der ORF in einer Aussendung.

Das Songwriting-Camp war erstmals Teil des Auswahlprozesses und wurde von einer erfahrenen Gruppe von Talentscouts geleitet, die die österreichische Musiklandschaft genau analysierten. Ziel des Camps war es, einen maßgeschneiderten Beitrag für den Eurovision Song Contest 2025 zu entwickeln. Dies geschah unter der Leitung kompetenter Experten, wie der ORF bestätigte.

Experten- und Fanbewertung

Die Entscheidung über die besten Beiträge lag in den Händen einer 30-köpfigen Fachjury, die sowohl nationale als auch internationale Musikproduzenten, Interpreten, Journalisten und Musikschaffende umfasste. Parallel dazu hatten rund 30 Vertreter der offiziellen OGAE-Fanclubs aus fünf Ländern sowie die ORF-ESC-Redaktion die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben.

Lesen Sie auch: Eurovision-Knaller: Diese Balkan-Diva will für Serbien singen!Die serbische Sängerin Jelena Karleuša denkt über eine Teilnahme am Eurovision Song Contest nach und trifft ihren Ex-Mann zufällig im Flugzeug.

Eurovision-Knaller: Diese Balkan-Diva will für Serbien singen!Die serbische Sängerin Jelena Karleuša denkt über eine Teilnahme am Eurovision Song Contest nach und trifft ihren Ex-Mann zufällig im Flugzeug. Baby Lasagna: Eurovision-Held lehnt Preisgeld ab!Baby Lasagna, der Eurovision-Star, lehnt eine Geldprämie der kroatischen Regierung ab und bittet um Spenden.

Baby Lasagna: Eurovision-Held lehnt Preisgeld ab!Baby Lasagna, der Eurovision-Star, lehnt eine Geldprämie der kroatischen Regierung ab und bittet um Spenden. 34 Jahre später: Tajci glänzt in ihrem rosa Eurovision-Kleid!Tatjana Cameron Tajci, einst strahlende Vertreterin Kroatiens beim ESC, reflektiert über ihr legendäres rosa Kleid.

Nach einem umfassenden Bewertungsprozess wurde JJ als Österreichs Vertreter für den Eurovision Song Contest 2025 ausgewählt. Der Song, mit dem JJ die ESC-Bühne betreten wird, soll Anfang März der Öffentlichkeit vorgestellt werden.