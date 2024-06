EXKLUSIV: Gewalt an Wiener Schule – Mädchen brutal geschlagen (FOTOS)

Die Redaktion von KOSMO wurde von M.S., einer Mutter aus Serbien, mit einer schockierenden Geschichte über körperliche Gewalt kontaktiert, die ihre 13-jährige Tochter M.S. am Montag nach der Schule durch eine Gruppe von Mädchen erlitten hat.

Schülerin wurde zum Mobbing-Opfer

Die verängstigte und aufgebrachte Mutter war den Tränen nahe, als sie erzählte, wie das Mobbing im letzten Schuljahr begann: „Meine Tochter geht in die siebte Klasse (Schule der Redaktion bekannt) und ist eine ausgezeichnete Schülerin, die nie konfliktfreudig oder ungezogen war. Wir haben sie in diese Schule eingeschrieben, weil wir im Januar, als sie in der fünften Klasse war, nach Wien gezogen sind und keinen Platz in einer anderen Schule für sie finden konnten.“

„Sie hat sich gut eingelebt, aber leider begann sie im sechsten Schuljahr unter dem gewalttätigen Verhalten eines fast drei Jahre älteren Mädchens aus ihrer Klasse zu leiden, das ihr drohte und sie beleidigte. Einmal griff sie körperlich an und riss sie an den Haaren. Angeblich geschah dies, weil mein Kind nicht Teil ihrer Clique sein wollte. Ich habe mit dem Klassenlehrer und dem Direktor darüber gesprochen, sogar mit der Mutter des besagten Mädchens, die behauptete, es würde nicht wieder vorkommen.“

Die Mutter hoffte, dass die Probleme ihres Kindes und damit auch die der ganzen Familie ein Ende haben würden.

Täterin bekam Hausverbot

„Zu Beginn dieses Schuljahres wurde das Mädchen wegen schlechten Verhaltens und aus mir unbekannten Gründen aus der Schule geworfen und erhielt Hausverbot für das Schulgelände. Doch sie kam maskiert, um nicht erkannt zu werden. In der Zwischenzeit setzte sie ihre Drohungen gegen meine Tochter über Sprachnachrichten fort. Mein Mann und ich haben den Kontakt zu ihr gesucht und sie höflich gebeten, unser Kind in Ruhe zu lassen, was sie auch versprach. Leider setzte sich das Ganze mit kurzen Unterbrechungen fort.“

Gewalt setzte sich fort

Der Beginn einer neuen Gewaltphase entstand durch einen Streit des Mädchens mit einem anderen Mädchen, an dem M.S. nicht beteiligt war: „Letzte Woche versuchte sie, einen Konflikt mit einem Mädchen aus unserer Nachbarschaft zu provozieren, mit dem meine Tochter befreundet ist, und bedrohte sie ebenfalls. Sie versuchte, sie zu finden, was ihr jedoch nicht gelang, und wählte daher meine Tochter als Opfer.“

„Am Montag verließ mein Kind die Schule um 13:50 Uhr und machte sich auf den Heimweg. Etwa zwanzig Meter entfernt sprang eine Gruppe von fünfzehn Mädchen vor sie, angeführt von derjenigen, die seit zwei Jahren der Alptraum unserer Familie ist. Sobald sie sie sah, rief meine Tochter mich an und sagte, dass mein Mann und ich sofort kommen sollten, weil V. da sei. Von diesem Moment an begann der Horror, da das Telefon eingeschaltet blieb und ich hörte, wie die Angreiferin sagte: ‚Da wir deine Freundin nicht gefunden haben, werden wir jetzt dich verprügeln!'“

Lesen Sie auch: Schockierende Zahlen: Kriminalität an Wiener Schulen explodiert Die Kriminalität an Wiener Schulen hat sich fast verdoppelt, mit einem Anstieg bei Gewalt- und Vermögensdelikten.

Kinderschutzkonzepte an Schulen in Österreich ab Herbst Pflicht Die neue Schulordnung 2024 in Österreich macht Kinderschutzkonzepte und -teams an allen Schulen ab Herbst zur Pflicht.

Schüler versprüht Pfefferspray in Klasse: 7 Kinder verletzt Ein Schüler versetzt durch das Sprühen von Pfefferspray sein Klassenzimmer in Aufruhr. Sieben Mitschüler trugen dabei Verletzungen davon.

Eltern mussten alles mit anhören

Die Eltern waren bereits auf dem Weg zur Schule, die fünf Minuten zu Fuß von unserem Wohnhaus entfernt ist: „Die ganze Zeit hörte ich die Schreie und das Weinen meines Kindes, als die Mädchen aus der Gruppe sie zuerst auf den Kopf schlugen, sie dann auf den Boden stießen und sie mit den Füßen traten. Es war schrecklich!“ Laut der Mutter dauerte das Ganze nur wenige Minuten, und ihrem Kind kam keiner der Passanten zu Hilfe, noch jemand aus der Gruppe der Mädchen, die alles beobachteten.

1 von 6

Spitalsaufenthalt und psychologische Behandlung

„Jetzt behaupten sie, aus Angst vor der Haupttäterin nichts getan zu haben. Wir haben sofort Aussagen bei der Polizei gemacht und sind dann ins Krankenhaus gefahren, wo unsere Tochter zur Beobachtung geblieben ist. Wegen zahlreicher Blutergüsse am Kopf unter den Haaren und anderer Verletzungen wurde eine vollständige Diagnostik durchgeführt, um eine Gehirnerschütterung und innere Blutungen auszuschließen. Am Mittwochnachmittag brachten mein Mann und ich unsere Tochter nach Hause. Sie bekommt Schmerzmittel und wird auch eine psychologische Behandlung erhalten. Jetzt liegt alles in den Händen der Polizei, die uns mitteilte, dass die Haupttäterin bereits bekannt ist.“

Beweisvideo

Eines der Mädchen filmte die Prügelattacke und brachte das Video zum Klassenlehrer, von wo es zur Polizei gelangte: „Mein Mann und ich wurden darüber informiert und uns wurde angeboten, das Video anzuschauen. Ich kann das nicht, denn ich habe all diesen Horror gehört.“

Aussage des Opfers

Trotz der Schmerzen sagte das verprügelte Mädchen zu KOSMO: „Sobald ich sie sah, wusste ich, dass sie mich angreifen würden. Ich hatte Angst, weil ich wusste, dass Mama und Papa nicht so schnell kommen konnten, um mich zu verteidigen. Es tat sehr weh, weil sie mich mit den Fäusten ins Gesicht schlugen, und dann, als ich auf dem Boden lag, traten sie mich auf den Kopf, den Rücken und den Bauch. Ich habe keine Angst mehr, wenn Mama und Papa bei mir sind, und zu diesen Mädchen kann ich nur sagen, dass es besser für sie wäre, etwas Schönes im Leben zu tun, anstatt andere Kinder zu schlagen.“

Das Mädchen möchte die Schule wechseln: „Ich möchte so weit wie möglich weg von diesem Ort sein.“