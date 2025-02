„F*** off!“: Jelena Karleusa geht Madonna wegen Serbien-Demo an!

In den sozialen Netzwerken ist ein hitziger Austausch zwischen der serbischen Sängerin Jelena Karleusa und der Pop-Ikone Madonna entbrannt. Anlass hierfür ist ein Instagram-Post von Madonna, in dem sie ihre Unterstützung für die andauernden Studentendemonstrationen in Serbien zum Ausdruck bringt – eine Botschaft, die bei Karleuša auf wenig Gegenliebe stößt.

Madonna nutzte ihre Reichweite, um auf die ihrer Meinung nach bedeutenden Studentenproteste in der Region hinzuweisen. Sie beschrieb diese Demonstrationen als die größten seit 1968 und rief zur weltweiten Unterstützung auf. Ihr Slogan „Serbien, genau jetzt“ verdeutlicht die Dringlichkeit ihrer Botschaft.

FOTO: Instagram-Screenshot/@madonna

Jelena Karleusa, bekannt für ihre Nähe zur serbischen Regierung, wies die Darstellung Madonnas zurück. Sie argumentierte, dass 90 Prozent der Teilnehmer keine Studenten seien, und kritisierte die Verbreitung irreführender Informationen, die sie mit dem früheren serbischen Präsidenten verband. JK bezweifelt die Authentizität der Demonstrationen und sieht in Madonnas Post eine Fehleinschätzung der Lage.

JKs Appell

In einer an Madonna gerichteten Nachricht, die teilweise auf Englisch und Serbisch verfasst war, forderte JK die Sängerin eindringlich auf, sich auf die Probleme in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Sie hob die Probleme amerikanischer Studenten wegen Studienkrediten hervor und thematisierte die internationale Rolle der USA. Dabei ging sie sogar auf geopolitische Konflikte ein und fragte nach Madonnas Position zum Thema Palästina.

FOTO: Instagram-Screenshot/@karleusastar

JK unterstrich, dass Serbien über kostenlose Bildung und Gesundheitsversorgung verfügt und deshalb Madonnas Bedenken hinsichtlich der Studentensituation fehl am Platz seien. Trotz ihrer Kritik äußerte Jelena Karleusa Wertschätzung für Madonnas musikalisches Werk, empfahl ihr jedoch, sich aus serbischen Angelegenheiten herauszuhalten.