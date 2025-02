Tragödie in Wien-Ottakring: Kind greift in Fleischwolf

In Wien-Ottakring hat ein zweijähriges Kind in einen Fleischwolf gegriffen und dabei schwere Handverletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Kind schwer verletzt

Am Sonntagabend ereignete sich in Wien-Ottakring ein tragischer Unfall. Ein zweijähriges Kind soll in einen Fleischwolf gegriffen haben und erlitt dabei schwere Verletzungen an der Hand. Die genaue Schwere der Verletzungen ist derzeit noch unklar. Das Kind wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen zum Vorfall laufen

Die Wiener Polizei wurde umgehend alarmiert und hat die Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich die 28-jährige Mutter des Kindes sowie eine weitere erwachsene Person in der Wohnung. Die Ermittlungen konzentrieren sich darauf, die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Quelle: LPD Wien