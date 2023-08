Fahndung in Wien: Paketzusteller mit Messer brutal attackiert!

Im Zuge einer grausamen Attacke auf einen Paketzusteller in der Donaustadt hat die Wiener Polizei Fahndungsfotos des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Der Vorfall, welcher sich am 27. Juni zur Mittagszeit in der Wagramer Straße ereignete, hat die Stadt in Aufruhr versetzt und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Die Tat ereignete sich gegen 14.45 Uhr, als der Zusteller in der Wagramer Straße im 22. Bezirk seiner Arbeit nachging. Er wurde von hinten attackiert und durch einen heftigen Faustschlag gegen den Hinterkopf zu Boden gebracht. Doch der Täter ließ nicht von ihm ab. Er trat und kniete auf das am Boden liegende Opfer ein und stach sogar mit einem Messer auf den Oberschenkel des Zustellers ein. Nach der brutalen Attacke flüchtete der Angreifer in Richtung Steigenteschgasse.

(FOTO: LPD Wien)

Die Wiener Polizei hat nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien Fahndungsfotos des Verdächtigen veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Zeugen, die den mutmaßlichen Täter vor, während oder nach der Tat bemerkt haben, werden aufgerufen, sich mit den Behörden in Verbindung zu setzen.

(FOTO: LPD Wien)

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord. Hinweise, auch anonyme, können unter der Telefonnummer 01-31310-67800 abgegeben werden. Dieser Vorfall ist ein weiterer Beweis dafür, dass Gewaltverbrechen keine Grenzen kennen und jeden treffen können. Es ist daher umso wichtiger, dass die Bevölkerung zusammenhält und gemeinsam dafür sorgt, dass der Täter schnellstmöglich gefasst wird.