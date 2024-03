Fake-Ärztin verführt Pensionisten und klaut Auto und 11.000 Euro!

Eine 42-jährige Frau steht in Zagreb unter dem Verdacht, einen 74-jährigen Mann um seinen „Skoda“ und 11.000 Euro betrogen zu haben. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs, Diebstahls und unerlaubten Besitzes eines bargeldlosen Zahlungsmittels.

Die Polizeidirektion Zagreb (PUZ) hat eine 42-jährige Frau angezeigt, die einen 74-jährigen Mann betrogen haben soll. Der Vorfall ereignete sich in der Region Zapresic und der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtige im Jahr 2022 ein Profil in einem sozialen Netzwerk unter falschem Namen eröffnete und mit dem 74-Jährigen in Kontakt trat. Sie gab sich als Ärztin aus und versprach, ihm bei der Verbesserung seines Gesundheitszustandes zu helfen. Darüber hinaus versprach sie ihm eine Liebesbeziehung und Treffen an verschiedenen Orten in Zapresic.

Nachdem sie das Vertrauen des Mannes gewonnen hatte, bat sie ihn, ihr ein Telefon im Wert von 1.740 Euro zu kaufen. Einige Tage später besuchte sie ihn in seinem Haus mit der Absicht, ihm seinen Skoda abzunehmen. Sie gab ihm eine Tablette unbekannter Zusammensetzung, die er auf ihre Bitte hin einnahm. In seinem benommenen Zustand bat sie ihn, sich mit einem ihm unbekannten Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Zapresic zu treffen. Der 74-Jährige unterschrieb einen Blankovertrag für den Verkauf des Autos, ohne dafür Geld zu erhalten.

Die Polizei vermutet weiterhin, dass die 42-Jährige Ende August 2023 die Bankkarte des 74-Jährigen entwendete und damit Kleidung, technische Geräte und anderes kaufte. Um ihre Tat zu vertuschen, gab sie die Karte einige Tage später zurück und behauptete, sie in ihrem Auto gefunden zu haben.

Die 42-Jährige lebte eine Zeit lang außerhalb von Kroatien und wurde bei ihrer Rückkehr verhaftet. Sie wurde dem Haftrichter vorgeführt und ein gesonderter Bericht wurde der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgelegt. Die Ermittlungen dauern an.