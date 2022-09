Familie Raznatovic: Das sind die neuen Kardashians

Die berühmte serbische Sängerin Svetlana Ceca Raznatovic wird nach einer 35-jährigen Karriere ihre erste „Reality-Show“ haben. Ab diesem Herbst hat das Publikum die Möglichkeit, die Sängerin wie nie zuvor in einer Feature-Doku-Serie zu sehen, in der sie ihr Leben vorstellt, aber auch zahlreiche Details daraus preisgibt, von denen die Öffentlichkeit nichts wusste!

In dieser Show wird die populäre Sängerin dem Publikum die interessantesten Momente ihres Lebens präsentieren und darüber hinaus den Zuschauern alle Mitglieder ihrer Familie vorstellen.

Diese Dokumentarserie basiert auf wahren Geschichten aus dem Leben der Familie Raznatovic, und es wird der Moment sein, in dem unbekannte Details, von denen die Öffentlichkeit noch nie gehört hat, zum ersten Mal enthüllt werden. Die Sendung wird “Ceca Show” heißen und auf Blic TV ausgestrahlt.

Während der 40 Folgen der ersten Staffel der „Ceca Show“ werden die Kameras zahlreiche Momente von der Arbeit am neuen Album, den Vorbereitungen für das Konzert, Familiengespräche zwischen Ceca und Lidija, einem Ausflug in das Haus der Familie auf Zypern, Momente mit Enkel Zeljko und zahlreiche Situationen, in denen sich Anastasia und Veljko treffen werden, festhalten.

Dieses Projekt begann vor einigen Monaten und wurde in mehreren europäischen Ländern gedreht. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, die erste Folge im Oktober zu sehen, und in wenigen Tagen auch, den ersten Teaser für diese Show.

