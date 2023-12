Feierliche Eröffnung des MTEL Austria Flagship Stores in Wien-Mariahilf

Am 14. Dezember 2023 öffnet MTEL Austria stolz die Türen seines Flagship-Stores in der Mariahilfer Straße 91 und bietet dabei aufregende Eröffnungsaktionen und unschlagbare Weihnachtsdeals.

Die modernste MTEL-Filiale in der Mariahilfer Straße 91 ermöglicht es den Kunden, alle Telefone und MTEL-Dienstleistungen vor dem Kauf persönlich zu erleben und auszuprobieren. Die Filiale, die sich auf Wiens größter Einkaufsstraße befindet, zeichnet sich nicht nur durch ein beeindruckendes Angebot aus, sondern auch durch eine zeitgemäße Atmosphäre und Einrichtung sowie professionelles Verkaufspersonal.

„Unser neuer Flagship-Store ist das Ergebnis unserer intensiven Arbeit in den letzten Jahren. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden immer und überall da zu sein, sowohl online als auch in unseren zahlreichen Shops. Zudem möchte ich die Gelegenheit nutzen, zu sagen, dass wir vor etwa zehn Tagen eine Filiale in Deutschland eröffnet haben, in Mönchengladbach, unter dem Markennamen MTEL Germany. Dieser Trend der Expansion und Eröffnung neuer Filialen wird sich im nächsten Jahr sowohl in Österreich als auch in Deutschland und der Schweiz fortsetzen“, so der Generaldirektor von MTEL DACH, Bojan Obradović.

(FOTOS: Mtel Austria)

25-Euro-Gutschein zur Eröffnung

„Als MTEL Austria sind wir sehr stolz auf die Eröffnung des neuen Flagship-Stores im Herzen der Stadt. Zusätzlich fällt die feierliche Eröffnung mit der Weihnachts- und Neujahrszeit zusammen, daher haben wir nicht nur ein besonderes Angebot für die Kunden vorbereitet. Zu jedem Vertragsabschluss erhalten unsere Kunden auch einen Wunschgutschein in Höhe von 25 Euro. Aber auch für unsere langjährigen Kunden haben wir einige Überraschungen als dank für deren Treue“, betonte der Generaldirektor von MTEL DACH, Stefan Božić.

Die ersten 1.000 Kunden, die bis zum 23. Dezember einen Vertrag abschließen, erhalten einen exklusiven Wunschgutschein im Wert von 25 €. Dieser Gutschein ist eine perfekte Ergänzung für den Weihnachtseinkauf, um die Feiertage noch schöner zu gestalten.

(FOTOS: Mtel Austria)

Unschlagbare Weihnachtsdeals

Die festliche Jahreszeit wird bei MTEL Austria noch strahlender! Freuen Sie sich auf exklusive Weihnachtsangebote, die Ihnen unvergessliche Einsparungen und erstklassige Dienstleistungen bieten. Ab sofort können Kunden von MTEL Austria einen sensationellen Rabatt von 41 % auf alle Mobilfunktarife und das brandneue STARNET Internet & TV-Paket genießen – eine herausragende Gelegenheit, qualitativ hochwertige Services zu unschlagbaren Preisen zu erleben.

Diese festliche Aktion umfasst nicht nur den Flagship Store in der Mariahilfer Straße 91, sondern alle MTEL Shops in ganz Österreich. Tauchen Sie ein in die zauberhafte Atmosphäre unserer Filialen und lassen Sie sich von den attraktiven Angeboten inspirieren. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam die festliche Stimmung zu genießen und von den unschlagbaren Weihnachtsdeals zu profitieren.