Feuchttuch-Wunder: So verbannt ihr Tierhaare endgültig aus der Wäsche

Tierhaare auf Kleidung können zur Geduldsprobe werden. Ein simpler Haushaltstrick mit Feuchttüchern verspricht nun saubere Wäsche ohne lästige Fellreste.

Haustiere bereichern zwar unser Leben, hinterlassen jedoch überall ihre Spuren – besonders in Form von Haaren. Während der tägliche Spaziergang mit dem Vierbeiner unvermeidlich ist, stellt die Beseitigung der Tierhaare im Haushalt viele Besitzer vor eine ständige Herausforderung. Ob auf Möbeln, Teppichen oder Kleidung – die hartnäckigen Haare von Hunden, Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen sind allgegenwärtig. Regelmäßiges Staubsaugen schafft zwar temporär Abhilfe, doch besonders auf Textilien bleiben die Haare oft sichtbar. Herkömmliche Hilfsmittel wie Kleiderroller oder spezielle Bürsten erweisen sich häufig als zeitraubend und nicht immer wirkungsvoll.

Feuchttuch-Trick

Ein überraschend einfacher Trick für die Waschmaschine verspricht jedoch Abhilfe bei diesem lästigen Problem. Die Methode ist denkbar unkompliziert: Man legt einfach ein Feuchttuch zur normalen Wäsche in die Trommel. Besonders geeignet sind dabei antibakterielle Tücher ohne Duftstoffe. Anschließend startet man wie gewohnt ein 40- oder 60-Grad-Waschprogramm. Die Feuchttücher – je nach Wäschemenge können bis zu drei verwendet werden – ziehen die Tierhaare und Fussel während des Waschvorgangs magnetisch an.

Nach dem Waschgang müssen die Tücher allerdings entsorgt werden, da sie für eine weitere Verwendung nicht mehr geeignet sind.