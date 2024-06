Flohmarkt-Fund verwandelt Frau nach 33 Jahren in Millionärin

In einem erstaunlichen Zufallsfund verwandelte sich der Kauf eines einfachen Rings für nur 1.000 Dinar auf einem Flohmarkt für eine britische Frau 33 Jahre später in ein unglaubliches Vermögen.

Debra Godar, eine 55-jährige humanitäre Arbeiterin aus England, hatte den Ring zunächst erworben, weil er gut zu ihrem damaligen Outfit passte. Doch als sie den Ring nach über drei Jahrzehnten in einer alten Schublade wiederentdeckte und beschloss, ihn zu verkaufen, offenbarte sich ihr wahrer Wert.

Eine unerwartete Entdeckung



Godar, die in ihre lokale Schmuckhandlung ging in der Hoffnung, vielleicht 800 Euro für den Ring zu bekommen, wurde von der Reaktion des Personals überrascht. Der Ring enthielt einen Diamanten von 26,27 Karat, dessen Wert auf etwa 850.000 Dollar (circa 99 Millionen Dinar) geschätzt wurde. „Als ich in die Schmuckhandlung ging, hat der Mitarbeiter fast seine Fassung verloren und gesagt: ‚Weißt du, was das ist? Das ist ein Diamant.‘ Ich habe die ganze Nacht auf den Ring gestarrt und mich gefragt, was ich damit anfangen soll“, erinnerte sich Godar.

Ein Schicksalsschlag wird zum Glücksfall



Godar, die in ihrem Leben über 20 Kindern als Pflegemutter diente, glaubt, dass dieser finanzielle Segen eine Form der guten Karma für ihre Familie darstellt, die in der Vergangenheit durch Diebstahl viel verloren hatte. Sie sieht diesen unerwarteten Reichtum als eine Wende zum Positiven, vergleichbar mit der Kultszene aus der britischen Serie „Only Fools and Horses“, in der Del Boy seinem Bruder Rodney verspricht, dass sie im nächsten Jahr Millionäre sein werden.

Mit dem Erlös aus dem Verkauf des Rings hat Godar ihr Leben nicht grundlegend geändert, sondern den Gewinn für Reisen und zur Erfüllung der Wünsche ihrer Mutter verwendet. „Ich habe die Feiertage auf Barbados verbracht, Tom Jones und Celine Dion live gesehen und mir einen Pelzmantel gekauft. Aber ehrlich gesagt, Geld ist mir nicht so wichtig“, sagte sie.

Von Glückstreffer zu Lebensaufgabe



Inspiriert von ihrem Glücksfund, gründete Godar ein Unternehmen, das sich auf den Verkauf von antikem Schmuck auf Flohmärkten spezialisiert hat und verfasste ein Buch über ihre Erfahrungen. Darüber hinaus engagiert sie sich ehrenamtlich in einer Wohltätigkeitsorganisation für entlaufene Kinder. „Wenn mein Buch, das ich kürzlich geschrieben habe, Geld einbringt, möchte ich, dass es diesen Kindern und Jugendleitern zugutekommt“, fasst Godar ihre Pläne zusammen.