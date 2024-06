Stiefvater hielt Mädchen jahrelang wie Sklavin

Im Schatten des Tourismusparadieses Mallorca hat sich eine erschreckende Tat zugetragen: Ein 49-jähriger Mann wurde festgenommen, nachdem schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben wurden.

Er soll ein zwölfjähriges Mädchen über fünf Jahre hinweg wie eine Sklavin gehalten haben. Dieser Fall wirft ein dunkles Licht auf die beliebte Urlaubsinsel, die bereits mit anderen Herausforderungen zu kämpfen hat.

Festnahme nach schockierenden Vorwürfen

Die spanische Guardia Civil griff ein, nachdem die schwerwiegenden Anschuldigungen ans Licht kamen. Bei der Durchsuchung der Wohnräumlichkeiten des Beschuldigten fand die Polizei nicht nur Beweise für die untragbaren Lebensbedingungen des Mädchens, sondern auch kinderpornografisches Material, das vom Täter im Internet verbreitet worden sein soll.

Ein Versteck unter dem Schreibtisch

Ein im Netz veröffentlichtes Video der Polizeiaktion enthüllt die erschütternde Entdeckung eines verborgenen Kellerraumes, der nur über ein Loch unter einem Schreibtisch zu erreichen war. Berichten zufolge nutzte der 49-Jährige diesen kargen Raum, um das Mädchen bei Ungehorsam zu bestrafen.

Eine trügerische Heirat

Der Mann soll 2015 nach Afrika gereist sein und dort unter falschen Vorwänden einer mehrköpfigen Mutter ein besseres Leben auf Mallorca versprochen haben. Nachdem es ihm nicht gelang, ein Kind zu adoptieren, heiratete er die Mutter und brachte sie mit ihrer Tochter nach Mallorca. Kurz nach der Ankunft löste er die Ehe auf, hielt allerdings das Mädchen bei sich.

Es wird berichtet, dass der Beschuldigte vorhatte, auch die Schwester des Mädchens unter falschem Vorwand nach Mallorca zu holen. Um seinen Willen durchzusetzen, soll er gedroht haben, das Mädchen und ihre Mutter abzuschieben.

Die Wende durch eine mutige Mutter

In ihrer Verzweiflung wandte sich die Mutter an die Hermanas Oblatas, einen Orden, der sich für in Not geratene Frauen einsetzt. Nachdem sie dort ihre erschütternde Geschichte erzählt hatte, leiteten die Schwestern rechtliche Schritte ein, die zur Festnahme des Täters führten.