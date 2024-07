Flugverspätung? So holt Ihr Euer Geld zurück!

Jeder kennt es: Die Vorfreude auf den lang ersehnten Urlaub erhält einen Dämpfer durch Verspätungen oder gar Ausfälle des Fluges. Doch dank der EU-Fluggastrechteverordnung stehen Reisenden Mittel zur Verfügung, um zumindest finanziell entschädigt zu werden.

Wann greifen die Fluggastrechte?

Die EU-Verordnung definiert klare Zeitfenster, bei denen Fluggäste bestimmte Ansprüche haben. So sieht es beispielsweise vor, dass bei Flügen unter 1.500 Kilometern eine Verspätung von zwei Stunden, bei innergemeinschaftlichen Flügen über 1.500 Kilometern und bei allen anderen Flügen zwischen 1.500 Kilometern und 3.500 Kilometern eine Verzögerung von drei Stunden, und bei Flugstrecken über 3.500 Kilometern eine Verspätung von vier Stunden maßgeblich ist. Ein Flug nach Japan ist daher in die Kategorie der längsten Verzögerungen einzuordnen.

Welche Leistungen stehen einem zu?

Bei Verspätungen sind Fluggesellschaften verpflichtet, für das Wohlbefinden der Passagiere zu sorgen. Dies umfasst die Bereitstellung von Getränken und Snacks, eventuell auch von Unterkünften und dem Transport dorthin, falls notwendig. Es empfiehlt sich, diese Ansprüche direkt vor Ort geltend zu machen, um späteren Aufwand bei der Erstattung zu vermeiden. Behalten Sie in jedem Fall Belege von Ausgaben, die Sie aus eigener Tasche leisten müssen.

Finanzielle Entschädigung bei Ankunftsverspätung

Unabhängig von den Sofortmaßnahmen gibt es auch eine pauschale Entschädigung bei erheblicher Verspätung bei der Ankunft. Ab einer Verzögerung von drei Stunden steht Fluggästen, je nach Flugdistanz, eine Entschädigung zwischen 250 EUR und 600 EUR zu. Langstreckenflüge nach Japan könnten somit eine Entschädigung von 600 EUR nach sich ziehen, die unter gewissen Umständen bei geringfügigerer Verspätung halbiert werden kann.

Gepäckverspätung und -verlust

Nicht nur bei Verspätungen des Fluges selbst, sondern auch bei Problemen mit dem Aufgabegepäck können Reisende Entschädigungen fordern. Sollte ihr Gepäck verspätet ankommen, haben Sie das Recht, notwendige Anschaffungen wie Unterwäsche oder Hygieneartikel zu tätigen und die Kosten erstattet zu bekommen. Entscheidend ist, diese Ansprüche zeitnah geltend zu machen.

Selbst aktiv werden

Trotz der gesetzlichen Verpflichtung sind viele Fluggesellschaften zurückhaltend, wenn es darum geht, ihre Passagiere über ihre Rechte aufzuklären. Es liegt daher im Interesse jedes Reisenden, sich proaktiv zu informieren und gegebenenfalls Ansprüche geltend zu machen. Unterstützung bieten hier diverse Online-Plattformen mit Vorlagen und Ratschlägen zur Durchsetzung Ihrer Rechte.

Ein fundiertes Wissen um die eigenen Rechte kann nicht nur die finanzielle Entschädigung erleichtern, sondern auch dazu beitragen, die Unannehmlichkeiten von Flugverspätungen oder -ausfällen ein wenig zu mildern.