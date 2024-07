Will Mbappe eigenen Verein gründen in seiner Heimat?

Nach dem unerwarteten Ausscheiden Frankreichs im Halbfinale der Europameisterschaft gegen Spanien, verdichten sich die Hinweise, dass Mbappé ernsthafte Überlegungen anstellt, Teilhaber eines Fußballvereins in seiner Heimat zu werden.

Neuer Investmentpartner

Gemäß Informationen der französischen Zeitung „ouest france“ zeigt Mbappés Familie deutliches Interesse am Kauf des Zweitligisten Stade Malherbe Caen. Die aktuelle Besitzstruktur des Clubs könnte sich durch den möglichen Rückzug der amerikanischen Investmentfirma Oaktree Capital Management verändern, was Tür und Tor für neue Investoren öffnet. Pierre-Antoine Capton, derzeitiger Miteigentümer, ist auf der Suche nach starken neuen Partnern. Die Familie Mbappé, angeführt von Kylians Mutter Fayza Lamari und Kylian selber, könnten genau die richtige Ergänzung darstellen.

Lesen Sie auch: 70-Jähriger versteckte sich nach Autounfall im Wald (FOTOS)Ein 70-jähriger Mann verweigert nach einem Unfall in Aurach bei Kitzbühel jegliche Hilfe und flieht in ein Waldstück.

70-Jähriger versteckte sich nach Autounfall im Wald (FOTOS)Ein 70-jähriger Mann verweigert nach einem Unfall in Aurach bei Kitzbühel jegliche Hilfe und flieht in ein Waldstück. Todesschuss: Prozess gegen Alec Baldwin eingestellt (VIDEO)In einer dramatischen Wendung wurden das Verfahren gegen Alec Baldwin im Rust-Fall wegen Beweismittelunterschlagung eingestellt.

Todesschuss: Prozess gegen Alec Baldwin eingestellt (VIDEO)In einer dramatischen Wendung wurden das Verfahren gegen Alec Baldwin im Rust-Fall wegen Beweismittelunterschlagung eingestellt. Unfassbar: Eltern klettern mit Kindern ohne Sicherung (VIDEO)Eine Familie riskiert ihr Leben auf einem Klettersteig in Trentino ohne jegliche Schutzausrüstung. Ein Video davon sorgt für weltweite Aufregung.

Verhandlungen im Gange

Berichte deuten darauf hin, dass Gespräche zwischen den Beteiligten bereits fortgeschritten sind. Insbesondere Mbappés Mutter soll eine Schlüsselrolle in den Verhandlungen spielen, wobei die Übernahme von Anteilen am Verein im Mittelpunkt steht.

Diese Entwicklung unterstreicht nicht nur Mbappés Ambitionen außerhalb des Platzes, sondern auch sein Engagement für den Fußball in seinem Heimatland. Der Schritt in die Vereinsbesitzerschaft könnte eine bedeutende Erweiterung seiner bereits beeindruckenden Karriere darstellen und zugleich eine nachhaltige Verbindung zu seinen Wurzeln etablieren.