70-Jähriger versteckte sich nach Autounfall im Wald (FOTOS)

In einem bemerkenswerten Vorfall in der vergangenen Nacht, verweigerte ein 70-jähriger Mann in Aurach bei Kitzbühel jegliche Hilfe, nachdem er mit seinem PKW in ein Bachbett stürzte.

Mehrfach überschlagen

Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr, als der Einheimische den Almweg unterhalb der Staffalm befahren hat und, der Polizei zufolge, von der Straße abkam. Im Anschluss durchlebte sein Fahrzeug mehrere Überschläge und kam rund 50 bis 100 Meter unterhalb der Alm auf dem Dach liegend in einem Bach zum Stillstand.

Beharrliche Weigerung trotz Verletzung

Trotz der Anstrengungen des Hüttenwirtes und zweier Passanten, die unmittelbar die Rettungsdienste riefen und den Unfalllenker aus seinem demolierten Fahrzeug befreiten, lehnte dieser jegliche medizinische Hilfe ab. Stattdessen floh der Pensionist, laut Schilderung der Polizei, in ein naheliegendes Waldstück: „Der Lenker wollte jedoch nicht auf die Rettung warten und lief davon“.

Eine darauffolgende Suchaktion, an der sich die Bergrettung Kitzbühel, die Feuerwehr Aurach, die Wasserrettung Kitzbühel sowie die Polizei intensiv beteiligten, endete rund anderthalb Stunden später erfolgreich, als der Mann, an einen Baum gelehnend, aufgefunden wurde. Zunächst hielt er weiterhin an seiner Weigerung fest, bevor er sich letztendlich doch überzeugen ließ, mit den Rettungskräften ins Tal zurückzukehren.

Unfalllenker alkoholisiert

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der leicht verletzte Mann in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Ein Alkoholmattest ergab eine geringe Alkoholisierung. Die Bergung des beschädigten Fahrzeugs musste aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen und starken Regens auf heute verschoben werden.