Todesschuss: Prozess gegen Alec Baldwin eingestellt (VIDEO)

Im Gericht in Santa Fe, New Mexico, wurden die Anklagen gegen Alec Baldwin in einem Verfahren, das weltweite Aufmerksamkeit erregt hatte, eingestellt.

Der renommierte Schauspieler brach in Tränen aus, als Richterin Mary Marlowe Sommer die Entscheidung traf, das Verfahren fallenzulassen. Dies geschah aufgrund vorenthaltener Beweise, die von Baldwins Verteidigung hervorgehoben wurden.

Kamerafrau starb am Set

Die juristische Auseinandersetzung, die sich um den tragischen Todesschuss auf dem Set des Westerns „Rust“ drehte, bei dem Kamerafrau Halyna Hutchins im Jahr 2021 ums Leben kam, erreichte einen Höhepunkt. Baldwin, der am Set eine Requisitenpistole bediente, von der überraschend eine scharfe Kugel abgefeuert wurde, blickte einer möglichen Haftstrafe von bis zu 18 Monaten entgegen.

Beweismittel unterschlagen

Die Verteidigung des Schauspielers erhob schwere Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft bezüglich der Handhabung entscheidender Beweismittel – speziell einer Reihe von Patronenkugeln. Diese wurden erst vor wenigen Monaten entdeckt und dem Gericht am Freitag in einem Umschlag überreicht.

Richterin Sommer stimmte der Argumentation zu, dass diese Versäumnisse die „grundsätzliche Fairness“ des Verfahrens untergraben hätten. Die Munition hätte schon zu Beginn des Verfahrens ballistisch untersucht werden müssen. Doch die Staatsanwaltschaft hatte die Beweise unterschlagen, so Baldwins Anwälte.

Tränen der Erleichterung

Baldwin zeigte sich im Gerichtssaal tief bewegt, als die Richterin ihre Entscheidung verkündete. Die sichtliche Erleichterung und emotionale Belastung des Schauspielers zeigten sich als er von Tränen überwältigt wurde und seiner Ehefrau Hilaria in die Arme fiel.

Ungeklärte Fragen und weitere Untersuchungen

Obwohl Baldwin nun juristisch entlastet wurde, bleiben Unklarheiten über den genauen Hergang des Vorfalls bestehen. Besonders im Fokus steht die Herkunft der scharfen Munition, die eigentlich nicht am Set hätte sein dürfen. Die Prüfung weiterer Beweise und die mögliche Rolle einer Waffenfehlfunktion durch das FBI unterstreichen die Komplexität des Falles.

Die junge Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed, die für Sicherheit und Korrektheit beim Waffengebrauch auf dem Set verantwortlich war, sah sich mit ähnlichen Anklagen konfrontiert und wurde bereits zu einer Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt. Sie und ihre Anwälte streben ein neues Verfahren an, in der Hoffnung auf ein Überdenken der Beweislage.

Die Zukunft der Baldwins

Trotz des juristischen Bebens um den „Rust“-Vorfall planen Alec Baldwin und seine Frau, ihre Karriere und öffentliches Leben fortzusetzen. Unter anderem kündigten sie eine neue Reality-Show namens „The Baldwins“ an, die neue Einblicke in ihr Familienleben bieten soll.