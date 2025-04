Flugzeug stürzt ins Meer – keine Überlebenden

Bei einem tragischen Flugzeugunglück in Thailand kamen am Donnerstagmorgen sämtliche Insassen ums Leben. Der Testflug der thailändischen Polizei endete fatal, als die Maschine gegen 8.25 Uhr etwa 100 Meter vor der Küste der Stadt Cha-am in den Golf von Thailand stürzte. Sechs Polizeibeamte befanden sich an Bord des Flugzeugs – vier verstarben unmittelbar, zwei weitere erlagen kurz nach dem Unfall ihren schweren Verletzungen.

Das Flugzeug war im Rahmen der Vorbereitungen für ein Fallschirmsprungtraining unterwegs. In sozialen Netzwerken verbreitete sich rasch ein Video, das den Absturz dokumentiert. Aufnahmen von der Unglücksstelle zeigen Trümmerteile im Wasser und die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit.

Bergungsarbeiten erschwert

Fischer wurden Augenzeugen des Unglücks und setzten umgehend einen Notruf ab. Die Bergungsarbeiten werden durch die Entfernung des Wracks zum Ufer erheblich erschwert.

Der Chef der thailändischen Polizei, Kittirat Phanphet, begab sich persönlich zur Absturzstelle und ordnete eine gründliche Untersuchung an, um die Ursache des Unglücks zu ermitteln.

Bei dem verunglückten Flugzeug handelt es sich um eine Viking DHC-6-400 „Twin Otter“, die kurz zuvor vom Flughafen Hua Hin zu einem technischen Testflug gestartet war. Nach Informationen thailändischer Medien deutet ein möglicher Triebwerksausfall auf technische Probleme als Unfallursache hin, doch die genauen Umstände müssen noch im Detail untersucht werden. Schwere Unfälle mit Polizeiflugzeugen gelten in Thailand als vergleichsweise selten.

