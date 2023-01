Forbes-Liste der am meisten unterschätzten Städte Balkans wurde veröffentlich

Das amerikanische Magazin Forbes hat eine Liste der am meisten unterschätzten Städte auf dem Westbalkan veröffentlicht, darunter die Stadt Doboj aus der Republika Srpska sowie Nis aus Serbien. Laut Forbes ist für jeden, der die Republika Srpska erkundet, die historische Stadt Doboj wegen der im 13. Jahrhundert erbauten Festung besonders attraktiv.

Das Magazin empfiehlt, dass nachdem Sie die Festung Doboj erkundet und die lokale Küche in der Altstadt probiert hatten, den nahe gelegenen See Goransko jezero besuchen sollten, um zu schwimmen und die Natur zu erkunden.

Bezüglich Nis erinnert Forbes daran, dass es in römischer Zeit den Namen Naisus trug und dort mehrere Kaiser regierten. Das Magazin weist darauf hin, dass einer von ihnen auch Konstantin der Große war.

„In Nis gibt es viel zu entdecken, von der Festung bis zum Turm Cele kula, einem düsteren Bauwerk, das mit den Schädeln serbischer Aufständischer geschmückt ist, die während des gescheiterten Aufstands gegen das Osmanische Reich ihr Leben verloren haben“, schreibt das bekannte Magazin.

Die Zeitung weist auch darauf hin, dass Nis neben dem reichen historischen Inhalt auch ein reichhaltiges Angebot an lokalen Gerichten bietet, die in zahlreichen Restaurants im Stadtzentrum probiert werden können.

Neben Doboj und Nis listete Forbes auch Varna in Bulgarien, Berat in Albanien und Ohrid in Nordmazedonien auf.