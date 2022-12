Frau (85) kehrte ins brennende Haus zurück um Ehemann zu retten: tot

„Ich sah das Feuer und ging hinaus. Ich zog Juliana aus dem Haus in Sicherheit und ging zurück zu meinem Haus, um mein Handy zu holen und die Feuerwehr zu rufen. Aber sie ging zurück ins Haus. Sie wollte ihren Mann retten. Dabei entlag sie den Flammen.“

Das berichtete eine Nachbarin von Nikodim (87) und Julijana (85) Arsenic, die gestern gegen 16 Uhr bei einem Brand in ihrem Familienhaus in Simanovci ums Leben kamen, gegenüber dem serbischen „Blic“.

Wie sie berichtete, entzündete der ältere Mann gerade ein Feuer im Kessel, als das Feuer ausbrach. Er war sehr unbeweglich, die Papiere fingen sofort Feuer.

„Ich habe das Feuer gesehen, als es ausbrach. Ich verließ das Haus und holte die ältere Dame heraus, kehrte aber schnell zurück, um mein Handy zu holen und die Feuerwehr anzurufen. In diesem Moment rannte sie in ihr Haus zurück, in der Hoffnung ihren Mann zu retten, aber leider starb sie”, erzählt eine Nachbarin erschüttert.

Ein anderer Nachbar, der wie er behauptet, „das Privileg hatte, mit dem Opfer Nikodim befreundet gewesen zu sein“, betont gegenüber „Blic“, das Paar sei eine wunderbare Familie gewesen.

„Sie haben sich nicht oft mit der Nachbarschaft getroffen, doch ich hatte das Privileg, mit ihm befreundet zu sein. Er war ein Bergbauingenieur, ein Mann mit einer integrierten Enzyklopädie, er wusste alles, von Poesie bis Geschichte, Geographie, ein wahres Genie…Er stellte Wein und Honig her. Er hatte Bienen im Keller und diese Weinflaschen waren auch dort, es explodierte alles, als das Feuer ausbrach. Aber da siehst du, was Liebe bedeutet, sie ist zurückgegangen, um ihn zu retten. Es waren furchtbare Szenen, es gab ein riesiges Feuer, die ganze Straße war in Nebel gehüllt, man konnte den eigenen Finger vor dem Auge nicht sehen”, gab der erschütterte Nachbar bekannt.

Gestern gegen 16 Uhr ist in Simanovci ein Feuer ausgebrochen bei dem das Ehepaar ums Leben kam. Berichten zufolge besteht der Verdacht, dass sie durch den Rauch erstickt sind. Die Leichen wurden der Autopsie überstellt.