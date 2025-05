Frau am Heimweg überfallen und vergewaltigt – Täter festgenommen

Nach einem nächtlichen Überfall in Wien klickten die Handschellen. Ein 26-jähriger Afghane wurde als mutmaßlicher Vergewaltiger identifiziert und festgenommen.

Nach einer Vergewaltigung am Wieningerplatz in Wien konnte die Polizei rasch einen Tatverdächtigen festnehmen. Die Tat ereignete sich am 4. Mai um 04:00 Uhr, als eine Frau auf ihrem Heimweg überfallen wurde. Der zunächst unbekannte Täter konnte durch die zügigen Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West, innerhalb weniger Tage identifiziert werden.

Festnahme erfolgt

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 26-jährigen Afghanen mit Wohnsitz im niederösterreichischen Baden. Das Opfer konnte den Mann eindeutig identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Festnahme an, woraufhin der Verdächtige in eine Justizanstalt überstellt wurde. In seiner Einvernahme zeigte sich der 26-Jährige teilweise geständig.

Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten stellten elektronische Datenträger sicher und arbeiten derzeit an der weiteren Spurenauswertung.

Die Polizei Wien setzt die Ermittlungen mit Hochdruck fort und plant eine weitere Einvernahme des Opfers, um zusätzliche Erkenntnisse für die Spurenauswertung zu gewinnen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden bislang keine detaillierten Informationen zu einer möglichen Vorstrafen-Belastung des Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Behörden bitten weiterhin um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die zur vollständigen Aufklärung des Falls beitragen können.

Laut aktueller Kriminalstatistik verzeichnet Wien in den ersten Monaten des Jahres 2025 einen leichten Rückgang bei gemeldeten Sexualdelikten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Aufklärungsquote bei solchen Delikten liegt derzeit bei etwa 65 Prozent.