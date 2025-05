Wien-Fünfhaus: Frau am Wieningerplatz auf offener Straße vergewaltigt

Mitten in der Nacht eskalierte ein scheinbar harmloses Gespräch zu einem brutalen Übergriff. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Täter.

Eine Frau wurde am frühen Sonntagmorgen in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus Opfer einer Vergewaltigung. Der Vorfall ereignete sich **gegen 4.00 Uhr am Wieningerplatz**, wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein unbekannter Mann die Frau auf ihrem Heimweg an und verwickelte sie zunächst in ein Gespräch.

Der Täter begleitete die Frau ein Stück weit, bevor die Situation eskalierte. Als das Opfer seine Aufforderungen zu sexuellen Handlungen zurückwies, **wendete der Mann Gewalt an**. Er drückte die Frau zu Boden und vergewaltigte sie auf offener Straße. Nach der Tat ergriff der Unbekannte die Flucht.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Opfer bereits vernommen. Eine Beschreibung des Täters liegt derzeit noch nicht vor. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, bittet Personen mit sachdienlichen Hinweisen, sich **unter der Telefonnummer 01-31310-25800** oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im Bezirk

Der Wieningerplatz in Rudolfsheim-Fünfhaus gilt laut **Kriminalstatistik der Polizei Wien** seit zwei Jahren als Hotspot für nächtliche Straftaten. Die Behörden haben bereits im Februar 2025 mit verstärkten Polizeistreifen zwischen 22:00 und 6:00 Uhr reagiert. Nach einem ähnlichen sexuellen Übergriff im März 2024 wurden zudem **vier Notrufsäulen** im Umkreis des Platzes installiert.

Für Frauen bietet die Stadt Wien seit Herbst 2024 **kostenlose Selbstverteidigungskurse** im nahegelegenen Volkshochschulzentrum an. Diese präventiven Maßnahmen sollen besonders die Sicherheit bei nächtlichen Heimwegen verbessern.

Hier findest du Hilfe Falls du Personen kennst, die unter psychischen und/oder physischen Missbrauch leiden, zögere nicht um Hilfe zu bitten! Sprich noch heute mit jemandem! TelefonSeelsorge – Notruf 142 – Erreichbar 24 Stunden

Rat auf Draht: Onlineberatung

Chatberatung Mo bis Fr, 18 – 20 Uhr

Rat auf Draht: 147

Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01 / 310 87 79

Frauenhelpline: 0800 222 555

Sorgentelefon für Alle: 0800 / 20 14 40

Psychiatrische Soforthilfe: 01 / 313 30