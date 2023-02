Frau bekam falsches Medikament in der Apotheke und wurde ganz blau

Nach zwei qualvollen Jahren, seit Andja Kezmic (73) aus Ruma (Serbien) in einer Privatapotheke das falsche Medikament bekommen hat, sagt diese Frau, dass sie ihr Leben lang nicht vergessen wird, was sie durchgemacht hat. Es gelang ihr, zu den Lebenden zurückzukehren, aber die Schuldigen nicht vor Gericht zu stellen.

Anstelle des „Aminophyllins“, das sie wegen ihres Asthmas nehmen sollte, gab ihr der Apotheker „Acenocumarol“, das bei der Behandlung tiefer Venenthrombosen die Blutgerinnung verhindert. Dies machte die unglückliche Frau so blau, dass die Ärztin, zu der sie zur Untersuchung ging, dachte, sie sei vergewaltigt worden.

Mit der Apotheke, in der der Fehler passiert ist, hat sich Andja gerade noch mit der Entschädigung abgefunden, die ihr noch nicht gezahlt wurde, obwohl dies, wie sie sagte, bis Ende letzten Jahres erledigt werden musste! Doch auch wenn sie das Geld bekommt, kann sie sich nicht trösten, denn sie hat erfahren, dass der Apotheker, der ihr das falsche Medikament gegeben hatte, wieder an derselben Stelle arbeitet.

Andja ist Asthmatikerin und kämpft seit Jahren gegen diese Krankheit, einst verschrieb ihr der Arzt das Medikament „Aminophyllin“, das speziell für diese Art von Patienten bestimmt ist. Sie gab ihrer Tochter ihre Krankenversicherungskarte und sie ging in die Apotheke, um die Medikamente abzuholen.

(FOTO: iStock/MJ_Prototype)

„Der Apotheker nahm die Karte, tippte etwas in den Computer rein und sah, was Mama benutzte. Er drehte sich um, nahm das Medikament aus dem Regal und gab es mir. Ich brachte es ihr und in den folgenden Tagen begann Mama, es zu nehmen. “ erinnerte sich Andjas Tochter Snezana Mladenovic.

Nach ein paar Tagen bekam Andja Blutergüsse an Armen, Beinen und Körper, und die Blutergüsse wurden immer größer. Erst als die unglückliche Frau gynäkologische Blutungen hatte, beschloss sie, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

„Ich ging zu meiner Ärztin, sie hat mich verwundert angeschaut und gesagt: ‚Nun, du wurdest vergewaltigt.“ Ich habe das verneint und ihr gesagt, dass ich alt sei, aber mein Gedächtnis noch gut funktioniere. Sie schickte mich zum Ultraschall und sah, dass alles in Ordnung war. Danach schickte sie mich ins Allgemeine Krankenhaus in Sremska Mitrovica“, beschrieb Andja den serbischen Medien.

Obwohl sie sagte, dass die bloße Erinnerung an alles, was passiert ist, ihr Übelkeit bereitet, erinnerte sie sich, dass sie im Krankenhaus mit Tests an ihr begonnen wurde und sie gefragt wurde, welche Medikamente sie einnimmt. Erst als ihre Tochter eine Schachtel mit dem falschen Medikament brachte, wurde festgestellt, dass der Apotheker ihr fälschlicherweise „Acenocumarol“ gab, das die Blutgerinnung bei der Behandlung von tiefen Venenthrombosen verhindert.