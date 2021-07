Frau empört von Ochsenspieß auf Straße: “Das ist doch weder schön noch normal!” (VIDEO)

Nachdem gestern Bauarbeiter in Belgrad auf der Straße einen Ochsen am Spieß zubereiteten, teilten sich die Meinungen in den sozialen Netzwerken, ob das in Ordnung ist, oder nicht.

“Was wird gefeiert?”, fragt der Mann der filmt. “Die Ausgrabung ist fertig”, meint der Arbeiter. Eine Frau scheint sich einzumischen ins Gespräch, und fragt ob eine Freundin von ihr mitmachen darf beim Fest. Die Kamera schwenkt weiter auf ein Plakat, auf welchem “Revolution” steht. Der Mann fängt dann sogar an “Das Manifest der Kommunistischen Partei” von Karl Marx zu zitieren. “Proletarier aller Länder, vereinigt euch”, sagt er.

Vo na ražnju u sred Beograda…. Snimak napravio naš glumac R. Milenković. pic.twitter.com/lxVCdMlscg — Marijana Funčić (Tianxia) (@funcic1509) July 29, 2021

Vi prozivate ove jadne ljude koji rade na 40 stepeni i koji žele malo oduška — preparirana_veverica (@una_ardillita) July 29, 2021

Marijana Funčić, eine Twitterin, fand die Aktion der Männer unpassend. In einem Tweet sagt sie “Ich hab nichts gegen die Arbeiter, aber so in der Stadt auf der Straße den Spieß drehen ist weder schön noch normal, ehrlich”. Andere User sahen das anders. “Geschmäcker sind anders, wir können nicht bestimmen was für wen schön ist, geht einfach weiter euren Weg”. “Du verurteilst diese armen Leute, die bei 40 Grad ein bisschen aufatmen wollen”. Die Diskussion ging dann noch weiter, was ihr im weiteren Twitter-Thread nachlesen könnt.

Nemam ništa protiv radnika ali baš u gradu okretati na ulici bika niti je lepo niti normalno iskreno — Marijana Funčić (Tianxia) (@funcic1509) July 29, 2021

