Frau füttert Sklaven im Einkaufszentrum! (VIDEO!)

In einem Wiener Einkaufszentrum führte eine Dame im Pelzmantel ihren „Sklaven“ aus.

Sexuellen Fantasien sind keine Grenzen gesetzt und das Praktizieren der pikantesten Vorstellungen wird immer realisierbarer. Die Öffentlich zeigt sich langsam auch offener gegenüber der Fetisch-Szene und so passierte es, dass im Einkaufszentrum “Galleria” im 3. Wiener Bezirk eine Frau ihren Sexslaven ausführte, so berichtete „Heute.at“.

Am Mittwoch ging das, in einem Pelzmantel gehüllte, Frauchen mit ihrem „Hund“ an der Leine spazieren. Beide wurden von einem Kamerateam begleitet, um eine TV-Reportage zu drehen. Was genau hinter der Szene steckt, bleibt noch unklar…

…hier geht es zum Video!