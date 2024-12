Frau hat Sex mit 919 Männern an einem Tag und bereut es jetzt

Im Jahr 2004 schrieb die US-Amerikanerin Lisa Sparks Geschichte in der Erotikindustrie: Bei den „Gangbang“-Weltmeisterschaften in Warschau, Polen, stellte sie einen Rekord auf, indem sie innerhalb von 24 Stunden mit 919 Männern Geschlechtsverkehr hatte. Dieses Ereignis bleibt bis heute unerreicht und ist sowohl von Anerkennung als auch von Kontroversen umgeben.

Lily Phillips, eine 23-jährige Britin, hat angekündigt, diesen Rekord zu brechen, indem sie im Januar 2025 mit 1.000 Männern an einem einzigen Tag schlafen will. Phillips vergleicht die Herausforderung mit einem sportlichen Wettkampf und bereitet sich intensiv darauf vor, indem sie bereits an kleineren Veranstaltungen teilgenommen hat. Ihre Entschlossenheit zeigt sich in ihrer Aussage, dass es gegen Ende körperlich anstrengend sein wird, sie jedoch fest entschlossen ist, ihr Ziel zu erreichen.

Reflexionen und Reue

Obwohl Lisa Sparks damals einen historischen Meilenstein setzte, blickt sie heute mit gemischten Gefühlen auf das Ereignis zurück. In einem Bericht auf ihrer Webseite beschreibt sie, dass ihre Teilnahme hauptsächlich aus finanziellen Gründen erfolgte – ein Motiv, das sie in ihrer über 21-jährigen Karriere bedauert. Zudem schildert sie die Organisation als chaotisch: Die Veranstaltung musste aufgrund eines drohenden Eingriffs durch die polnische Regierung in ein geheimes Lagerhaus verlegt werden, um Verhaftungen zu vermeiden. Die Unsicherheiten des Events waren so groß, dass Sparks sogar befürchtete, inhaftiert zu werden.

Abgesehen von der bedauerlichen Erfahrung bleibt Sparks jedoch auch eine angenehme Erinnerung an Polen: „In Warschau habe ich das beste italienische Essen meines Lebens genossen“, erklärte sie mit einem Hauch von Humor.

Lesen Sie auch: Mordalarm: Frau erstochen in Mehrparteienhaus gefundenEine 67-jährige Deutsche wurde tot in einem Wohnhaus aufgefunden. Der mutmaßliche Täter ist noch auf freiem Fuß.

Mordalarm: Frau erstochen in Mehrparteienhaus gefundenEine 67-jährige Deutsche wurde tot in einem Wohnhaus aufgefunden. Der mutmaßliche Täter ist noch auf freiem Fuß. Unterricht durch Frau: Flüchtling verweigert DeutschkursIn Oberösterreich sorgt ein Vorfall für Aufsehen: Ein Flüchtling verweigert einen Deutschkurs, weil die Lehrkraft eine Frau ist.

Unterricht durch Frau: Flüchtling verweigert DeutschkursIn Oberösterreich sorgt ein Vorfall für Aufsehen: Ein Flüchtling verweigert einen Deutschkurs, weil die Lehrkraft eine Frau ist. Mutiger Bosnier rettet Frau vor tödlichem Messerangriff!Alen Halilovic, ein 21-jähriger Fahrer, rettete eine Frau vor einem gewalttätigen Angriff ihres Ex-Partners in Italien.

Ob Lily Phillips ihren angestrebten Rekord tatsächlich erreichen kann, bleibt abzuwarten. Die logistischen Herausforderungen und die körperlichen Anforderungen sind enorm. Bereits jetzt laufen die Bewerbungsverfahren für Teilnehmer auf Hochtouren, und das Interesse scheint groß. Das geplante Event im Januar 2025 rückt immer näher, und die Welt schaut gespannt darauf, ob Phillips in die Fußstapfen von Sparks treten kann oder ob der historische Rekord von 919 Männern bestehen bleibt.