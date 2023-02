Frau lebt mit 800 Ratten in Wohnung

Eine Nagerliebhaberin lebte mit 800 Ratten in ihrem Haus in Rheinland-Pfalz, Deutschland, doch der Veterinärdienst schritt ein.

Am vergangenen Sonntag befreite das Veterinäramt des Bundeslandes 400 Tiere aus ihrem Haus in der Nähe der Stadt Altenkirchen, berichtet N1. Tierärzte führten dann am Dienstag eine neue Operation durch und befreiten weitere 400 Tiere.

Es sieht so aus, als würde es hier nicht aufhören und es gibt noch mehr Tiere zu retten.

Der Sprecher der Veterinärinspektion für diesen Bezirk sagte, sie hätten einen Bericht von Nachbarn erhalten, die sich über den Gestank beschwert hätten. Er erklärte, dass die Behörden davon ausgegangen seien, dass die Frau süchtig nach dem „Sammeln von Tieren“ sei. Die Frau glaubte offenbar, die Dinge im Griff zu haben, und erkannte nicht, dass sie die Situation nicht wirklich bewältigte.

Bisher haben die Ermittler noch nicht entschieden, ob sie Anzeige gegen die Frau erstatten.

Der Deutsche Tierschutzbund und andere verwandte Gruppen kümmerten sich um ihre Ratten und versorgten sie tierärztlich. Sie beabsichtigen, für die Ratten ein Zuhause bei Tierliebhabern in ganz Deutschland zu finden.