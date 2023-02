USA wollen Umsetzung des Kosovo-Abkommens vorantreiben

Christopher Hill, US-Botschafter in Serbien, übermittelt die Wünsche der USA. Hill arbeitet weiter an der Umsetzung des deutsch-französischen Abkommens und der Bildung eines serbischen Gemeindeverbandes im Kosovo.

So übermittelt Christopher Hill, US-Botschafter in Serbien, die Ziele der USA. Die Vereinigten Staaten wollen demnach Teil des Umsetzungsprozesses sein, wie EurActiv am Donnerstag schreibt. Gegenüber dem serbischen TV-Sender K1 erklärt Hill: „Wir sollten zur grundlegenden Frage zurückkehren, nämlich der Zukunft der serbischen Gemeinschaft im Kosovo, denn sie muss wissen, was ihre Zukunft ist. Die grundsätzliche Frage ist, wie wir mit dem umgehen, was aus dem ursprünglichen Brüsseler Abkommen hervorgegangen ist. Das ist das CMS. Es muss unbedingt umgesetzt werden, wenn wir erwarten, dass irgendjemand Vertrauen in zukünftige Abkommen hat.“

Deutsch-französischer Plan

„Ich sage nicht, dass der deutsch-französische Vorschlag nicht im Widerspruch zur Brüsseler Vereinbarung steht, sie sind miteinander verbunden. Das Konzept, dass das vorherige Abkommen umgesetzt werden muss, ist ein Teil dieses Vorschlags.“, fügte Hill hinzu. Geht es nach dem deutsch-französischen Plan, soll Serbien den Kosovo inoffiziell anerkennen, im Gegenzug wird Serbien ein finanzieller Vorteil und eine eventuelle Beschleunigung der EU-Mitgliedschaft versprochen. Laut dem kosovarischen Journalist Xhemajl Rexha würde Albin Kurti, der aktuelle Premierminister des Kosovo, diese Vorgehensweise allerdings nicht unterstützen.

Washingtoner Abkommen

„Außerdem haben wir das Washingtoner Abkommen, das sich auf die Wirtschaft bezieht, um sicherzustellen, dass Belgrad und Pristina einige Probleme lösen und das Leben der Menschen direkt beeinflussen können„, ergänzt der US-Botschafter.

Quelle: EurActiv

