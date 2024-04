Frau öffnet Lade und kann nicht glauben was sie findet (FOTO)

Eine Nacht in Brisbane, die ganz normal begann, entpuppte sich für Vicki Parsons zu einem Morgen voller Überraschungen. Ihre Hunde waren die ganze Nacht unruhig, doch der Grund dafür blieb ihr zunächst verborgen. Erst als sie am Morgen ihre Schublade für den täglichen Griff nach frischer Unterwäsche öffnete, kam das Geheimnis ans Licht: Acht winzige Tierbabys hatten es sich dort gemütlich gemacht.

Unruhige Hunde

Die Tiere, nackt und mit geschlossenen Augen, schienen gerade erst das Licht der Welt erblickt zu haben. „Ich nehme an, es sind Mäuse oder Ratten“, mutmaßte Vickis Tochter Phoebe im Gespräch mit Yahoo News Australia, ebenso überrascht wie ihre Mutter. Die beiden konnten sich keinen Reim darauf machen, wie die Tierchen in die Schublade gelangt waren, wohl aber auf die nächtliche Unruhe ihrer Hunde.

Im Karton zum Tierarzt

Obwohl Vicki Parsons, von ihrer Tochter liebevoll „Doktor Dolittle“ genannt, eine Vorliebe für Tiere hat, war es für sie undenkbar, die neugeborenen Nager zu behalten. Sie packte die kleinen Wesen sorgfältig in einen Karton und suchte einen Tierarzt auf, in der Hoffnung, dass dieser helfen könne. Selbst das Fachpersonal war im ersten Augenblick ratlos, welche genaue Spezies sich da in der Wäscheschublade einquartiert hatte.

Auf der Suche nach Antworten

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob das Rätsel um die acht Tierbabys gelöst werden kann. Bis dahin bleibt die Geschichte ein faszinierendes Beispiel dafür, wie die Natur ihren Weg auch in die urbansten Winkel unseres Lebens finden kann – und wie ein gewöhnlicher Morgen mit einer außergewöhnlichen Entdeckung beginnen kann.