Mann wirft lebende Mäuse in McDonald’s und wird festgenommen

In Birmingham hat die Polizei einen 32-jährigen Mann festgenommen, der offenbar als Reaktion auf den Nahostkonflikt lebende Mäuse in McDonald’s-Restaurants geworfen hat. Ein zweiter Mann, 30 Jahre alt, wird noch polizeilich gesucht.

Im Internet kursieren Videos, die Männer mit palästinensischen Flaggen zeigen. Sie schütteten kistenweise Mäuse, gefärbt in den Farben der palästinensischen Flagge, in McDonald’s-Restaurants. Der Aktivismus scheint eine Vergeltung für die Entscheidung der Fastfood-Kette zu sein, in Israel kostenlose Mahlzeiten an Soldaten zu verteilen.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer wegen Störung der öffentlichen Ordnung. In einer Pressemitteilung betonte die West Midlands Police: „Unsere Position ist klar, das ist widerwärtig und wird nicht toleriert werden. Wir werden jeden fassen und verfolgen, der solche Taten begeht.“ Die Vorfälle ereigneten sich am Montag und Dienstag dieser Woche.

Ein Sprecher von McDonald’s betonte, dass die Entscheidung, in Israel kostenlose Mahlzeiten zu verteilen, von den einzelnen Lizenznehmern getroffen wurde. „Die McDonald’s Corporation finanziert oder unterstützt keinerlei Regierungen, die in den Konflikt verwickelt sind“, sagte der Sprecher.

Kammerjäger hinzugerufen

„Lokale Geschäftspartner, die unter Lizenz Restaurants betreiben, denken sich unabhängig Aktionen aus, ohne die Zustimmung von McDonald’s.“

Nach den Vorfällen wurden die betroffenen Restaurants vollständig gereinigt und Kammerjäger hinzugerufen, um sicherzustellen, dass keine Mäuse mehr vorhanden sind.