Babler: Kostenlose Mahlzeiten für Kinder

Kostenlose, warme und gesunde Mittagsmahlzeiten für alle Kinder in Kindergärten und Pflichtschulen – das ist der jüngste Appell von Andreas Babler, dem Chef der SPÖ. Babler sieht in der Rücknahme der Konzernsteuersenkungen eine unmittelbare Finanzierungsmöglichkeit für diese Maßnahme.

„Wir können diese Gratis-Mittagessen sofort finanzieren, wenn wir die Senkung der Konzernsteuern zurücknehmen. Wir müssen es nur wollen“, betont der Sozialdemokrat. Die Anzahl der Kinder, die von dieser Initiative profitieren würden, beläuft sich auf etwa eine Million. Die geschätzten Kosten für die Umsetzung eines solchen Programms liegen bei 920 Millionen Euro.

Babler betont die Wichtigkeit von Investitionen in die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Kinder und sieht darin einen wertvollen Beitrag. Seine Äußerung erfolgt nur wenige Tage nach dem kontrovers diskutierten Video von Bundeskanzler Karl Nehammer.

In dieser Videobotschaft schlug Nehammer vor, dass einkommensschwache Familien ihre Kinder mit einem Hamburger und Pommes von McDonald’s versorgen könnten. „Dies sei die günstigste warme Mahlzeit, die sich jeder Bürger in Österreich leisten könne“, so der Regierungschef.

Das Video des Bundeskanzlers löste eine Welle der Empörung in den sozialen Medien aus und sorgte österreichweit für Diskussionen. Die Aussagen Nehammers wurden als unangemessen und unempfindlich gegenüber den Herausforderungen kritisiert, mit denen sich viele Familien in Österreich konfrontiert sehen.